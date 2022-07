Reed Hastings, CEO de Netflix, le puso fecha de vencimiento a la televisión como el mundo la conoce hoy, y señaló que los usuarios se están concentrando en los servicios ofrecidos por las plataformas digitales.

Según su declaración, a la televisión le quedarían cinco o diez años de vida.

El pronunciamiento se da en un momento difícil de la compañía, pues en el segundo trimestre del año ha perdido 970.000 suscriptores.

A pesar de las preocupaciones sobre el aumento de la competencia y una posible recesión, Netflix sigue confiando en su posición. La compañía dijo que su proporción de la visualización total de televisión en Estados Unidos alcanzó un máximo histórico en junio, con un 7,7 %.

La compañía planea presentar a principios de 2023 una versión del servicio más barata, con publicidad y está probando formas de cobrar a los clientes por compartir contraseñas.

Para el segundo trimestre del 2022, los ingresos crecieron un 8,6 por ciento a US $7.970 millones, indicó Netflix. La cifra no alcanzó las estimaciones de Wall Street de US $8.040 millones, en parte debido a la fortaleza del dólar.

Este trimestre, Netflix prevé ingresos de US $7.840 millones, por debajo de las estimaciones de Wall Street de US $8.100 millones. La compañía proyecta ganancias de US $2,14 por acción, en comparación con las estimaciones de US $2,72, y dice que la membresía total alcanzara los 221,7 millones, también por debajo de las estimaciones.

GDA / El Tiempo / Colombia