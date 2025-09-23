La interminable saga de TikTok parece estar llegando a su fase final, con el presidente Donald Trump anunciando la semana pasada de que se están ultimando los detalles para que la versión estadounidense de la popular red social pase de manos chinas a las de sus connacionales, permitiéndoles seguir operando en el país.

Por el momento se saben pocos detalles del trato, aunque la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, adelantó que pondrá a TikTok y su algoritmo bajo control de empresas estadounidenses, con seis de los siete puestos de la junta directiva de la aplicación ocupados por empresas de EE.UU.

Pero quien ocupará el rol más importante en la nueva era de TikTok será el gigante tecnológico Oracle, que se encontrará a cargo de la gestión de datos, privacidad y el algoritmo de la red social, poniendo a su dueño, Larry Ellison, en una envidiable situación de control sobre la aplicación con más de 170 millones de usuarios en Estados Unidos.

¿Quién el Larry Ellison?

Nacido en Nueva York un 17 de agosto de 1944, Lawrence Joseph Ellison fue uno de los empresarios estadounidenses que pudieron aprovecharse del boom tecnológico en California en la década de los 70.

En 1977 cofundó Software Development Laboratories (SDL), una compañía que apostaba por el todavía emergente campo de las bases de datos relacionales, convencidos del enorme potencial de negocios que tenían estas al presentar sistemas informáticos eficientes y prácticos para gestionar información y realizar otros procesos.

Una apuesta que les dio resultado, permitiéndole que la empresa, rebautizada Oracle en 1983, se convirtiera en uno de los grandes jugadores en la industria, compitiendo con IBM, Microsoft y Sybase.

Actualmente Ellison se disputa con Elon Musk el puesto del hombre más rico del mundo, siendo su fortuna impulsada por el buen desempeño de Oracle, empresa de la que tiene un 40% de propiedad, gracias a la mayor demanda de bases de datos por el avance de la inteligencia artificial.

En la vida pública, Ellison es conocido por su extravagante estilo de vida, incluyendo lujosos viajes en yates alrededor del mundo, su tumultuosa vida amorosa y costosas viviendas, incluyendo adquirir la isla hawaiana de Lanai, la sexta más grande del archipiélago.

También es conocido por su apoyo al presidente Donald Trump, para quien ha recaudado dinero. Una lealtad que el mandatario parece haberle correspondido al darle las llaves para TikTok.

Aunque sus ambiociones no parecen quedarse solo en el ámbito tecnológico y Larry Ellison apoyo a su hijo David en la adquición de la Paramount, empresa detrás del estudio del mismo nombre y canales como CBS y Comedy Central, por US$8 mil millones. Una adquicisión de un porcentaje de medios estadounidenses que podría crecer en el mediano plazo, ya que se rumorea que Ellison también está buscando comprar Warner Bros. Discovery, la compañía dueña de uno de los mayores estudios de Hollywood.