Sea por su potencia descomunal o por su diseño lleno de luces RGB, la ROG Strix Scar 2022 es una laptop que no deja indiferente a nadie. Asus, su fabricante, viene impulsando su línea de portátiles dedicados al gaming Republic of Gamers (ROG) y no escatima en recursos para dotar a sus máquinas de lo último en tecnología. Esto, como no podía ser de otra forma, eleva el precio del equipo a cifras estratosféricas por lo que uno puede preguntarse si realmente vale la pena. Probamos la laptop por dos semanas y aquí te contamos nuestra experiencia.

Para empezar, recordemos que la Asus ROG Strix Scar 2022 viene equipada con un procesador Intel i9 12950HX, tarjeta de video Nvidia RTX 3080 Ti, memoria RAM de 32GB y más. Es decir, lo último en tecnología para 2022.

Por si quieres saber más del equipo, aquí te dejamos sus especificaciones técnicas:

Pantalla: IPS 17,3 pulgadas con tasa de refresco de 240Hz Resolución: WQHD (2.560 x 1.440 píxeles) 16:9 Procesador: 12th Gen Intel Core™ i9-12950HX 2.3 GHz Tarjeta de video: Nvidia GeForce RTX 3080 Ti Laptop Memoria RAM: 32 GB DDR5-4800 Almacenamiento: 1TB 1TB PCIe 4.0 NVMe M.2 Conectividad: Wi-Fi 6E Bluetooth 5.2 Puertos: 1x 3,5mm audio jack para audífonos, 1x HDMI 2.1, 1x USB 3.2 Tipo C, 2x USB 3.2 Tipo A, 1x LAN para Internet y 1x Thunderbolt 4 con soporte DisplayPort Batería: Ion-litio de 4 celdas, 90Wh, 4S1P Dimensiones (AxPxA): 39,5 x 28,2 x 2,34 ~ 2,83 cm Peso: 3,10 KG

Diseño de la ROG Strix Scar

Asus tiene diversos modelos para cada tipo de gamer. Si quieres una laptop gamer de entrada, está la serie TUF Dash; si te gustan los equipos portables y potentes, está la Zephyrus; pero si quieres encontrar lo más top de la firma saltamos a la Strix Scar.

En esta familia tenemos a la ROG Strix Scar 2022, un equipo que desde que lo vemos nos llevamos la impresión de que estamos en frente de una bestia del gaming por su diseño robusto, líneas bien definidas y luces RGB por doquier.

Asus ROG Strix Scar 2022. / Julio Melgarejo Bardales

Ligado a este último punto tenemos como referencia una barra RGB en el inferior del teclado que dota de mucha personalidad al equipo. Además, en la parte trasera tenemos el clásico logo de ROG junto a unos grabados especiales.

Asus ROG Strix Scar 2022. / Julio Melgarejo Bardales

En términos de puertos, estamos bien. Ni muchos puertos, ni pocos. Aunque hubiera gustado tener un puerto USB Tipo A extra, ya que de momento la mayoría de periféricos que podemos acoplar no son Tipo C. Resaltamos varios puertos están en la parte trasera, una posición diferente a la habitual pero que resulta ser más cómoda.

De manera concreta, la ROG Strix Scar dispone de los siguientes puertos:

1x 3,5mm audio jack para audífonos

1x HDMI 2.1

1x USB 3.2 Tipo C

2x USB 3.2 Tipo A

1x LAN para Internet

1x Thunderbolt 4 con soporte DisplayPort

Asus ROG Strix Scar 2022. / Julio Melgarejo Bardales

Pantalla sobresaliente

Cuando abrimos la laptop, lo primero que nos encontramos es con una pantalla de 17,3 pulgadas. No solo es grande, sino que también es de buena calidad, debido a su panel IPS, su resolución WQHD (2.560 x 1.440 píxeles) y su tasa de refresco de 240Hz.

Poniendo a prueba la laptop, en videojuegos disfrutamos de los 240Hz, ya que es una cifra alta y con la que podremos estar tranquilos los próximos años. En el caso de que no sepas de qué se trata el concepto de tasa de refresco, este hace referencia a la cantidad máxima de fotogramas por segundo (FPS) que muestra una pantalla (mientras más FPS, más fluidez). La cantidad de imágenes en pantalla se medida en hercios o Hertz (Hz).

Asus ROG Strix Scar 2022. / Julio Melgarejo Bardales

Asimismo, la pantalla al ser de 17,3 pulgadas resulta ideal para películas, juegos y diseño, puesto que ofrece espacio suficiente para ver con detalle todo lo que deseemos.

Aunque el tamaño es una ventaja para muchos, también es una desventaja para otros, ya que la Strix Scar se vuelve difícil de movilizar. Para ser una laptop no es tan portátil. Si buscas una máquina para usar solo en casa, este modelo se acomoda a ti.

ASUS ROG Strix Scar 2022. / Asus

Si eres diseñador, también te gustará saber que tenemos una fidelidad del 100% del color, así como soporte para Dolby Vision HDR y anti-glare display. Dicho de otra forma, los colores se ven de lujo, pero -obviamente- sin llegar a la calidad de un panel OLED. Sea cual sea el resultado, en pantalla (colores, rendimiento y velocidad) la Strix Scar está aprobada.

Rendimiento

Ahora sí, fanáticos del gaming: el rendimiento. Recordemos que la Strix Scar 2022 cuenta con un procesador Intel i9 12950HX, tarjeta de video Nvidia RTX 3080 Ti y memoria RAM de 32GB. Esta combinación nos asegura un trabajo más que destacable a día de hoy en videojuegos de alto requisito como Marvel Spiderman, Resident Evil Village, Horizon Zero Dawn, Dota 2 o Fortnite.

Por ejemplo, el rendimiento en Marvel Spiderman con los gráficos al máximo e incluso con la tecnología exigente como el ray-tracing activada obtenemos una tasa de fotogramas por segundo estables de más de 100 FPS. Gracias a la laptop, el juego se ve como si fuera del futuro.

Aquí te dejamos un vistazo:

Otro portento gráfico es Resident Evil Village, la última entrega de la popular franquicia de Capcom que vio la luz en 2021. El juego, con su máxima calidad gráfica activada, maneja una tasa estable de entre 85 / 95 FPS.

Con Horizon Zero Dawn la experiencia es similar, aunque sí podemos tener unos FPS variados que van desde los 75 hasta los 105. Más que nada, la laptop se resiente cuando hay muchos elementos en pantalla (combates). A pesar de ello, la experiencia es fluida.

Por otro lado, encontramos dos puntos grises en el rendimiento, los cuales están estrechamente relacionados: la temperaturas y refrigeración. Cuando jugamos, el CPU y la GPU utilizan al máximo sus recursos y alcanzan temperaturas de entre 70 a 80 grados (a veces más), pero lo no tan bueno son los ventiladores que al activarse pueden empañar hasta el sonido del propio juego. Así que tomemos en cuenta esos dos puntos: al calentarse el equipo, los coolers se prenderán al máximo.

La batería, por su parte, es decente. En actividades de trabajo virtual y algunos videos en Youtube, la Strix Scar nos da hasta cinco horas de uso; mientras que jugando podemos tener una hora o dos dependiendo del título y sus exigencias gráficas. Como se suele decir en este apartado, la autonomía final dependerá del usuario y sus actividades.

Conclusión

Si buscas un equipo todoterreno para enfrentarte a los videojuegos más recientes, la Strix Scar 2022 es una opción a considerar, debido a su potencia, diseño gamer y pantalla de gran tamaño y calidad.

Por el contrario, si lo tuyo es jugar de manera casual o estar viajando de un lado para otro, el tamaño de la laptop te supondrá un problema. Además, las temperaturas son aceptables y no tanto el ruido de los ventiladores que puede empañar el juego.

Finalmente, esta máquina gamer de Asus tiene un precio sugerido de S/. 16,999.