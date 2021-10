A la hora de jugar por Internet, tan importante como los gráficos es el tema sonoro. Y no solo la calidad del sonido, sino también el factor de la comunicación. Es decir, el cómo nos relacionamos con nuestros compañeros durante las partidas en Dota 2, League of Legends o Fortnite. A propósito de esto, probamos el micrófono gamer Ethos 300P de Primus, ¿cómo fue nuestra experiencia con este gadget? Aquí te lo contamos.

Antes de empezar, te dejamos su ficha técnica:

Especificaciones Primus Ethos 300P Peso 1.019 gramos Longitud de cable 1,8 metros Respuesta de frecuencia 30-18 Hz Sensibilidad -36dB + 2dB Patrones polares Cardioide, bidireccional, estéreo, omnidireccional Tipo de condensador Condensador electret en la parte posterior ONDENSADOR ELECTRET EN LA PARTE POSTERIOR Impedancia de salida 32 OHMIOS Botones Enmudecimiento, control de luces LED, control del volumen del micrófono, volumen de los auriculares Resolución (grabación) Máxima 16BIT, 48KHZ Resolución (reproducción) Máxima 24BIT, 96KHZ

Diseño: elegante

Vayamos por pasos. Lo primero que vemos cuando abrimos la caja del Primus Ethos 300P es el diseño elegante y de tacto premium del micrófono. Una vez en mano, y luego de su rápida instalación, nos damos cuenta que el equipo es bastante sólido.

Primus Éthos 300P. (Imagen: Primus)

Según sus especificaciones, el gadget pesa 1.019 gramos. Aunque esto no es del todo negativo, ya que al ser compacto, los golpes accidentales que podamos tener en la mesa no moverán al micrófono y así que no generarán pequeños ruidos o interferencias.

Primus Ethos 300P. (Imagen: Primus)

Por otro lado, una vez conectado el micrófono, vemos unas luces LED de colores intercambiables que acompañan la base del micrófono. Sin duda, le dota de personalidad al equipo. ¿Qué colores se incluye? Está el verde, fucsia, amarillo, blanco y azul.

Uso: conecta y disfruta

Una de las ventajas del Primus Ethos 300P es que tiene un formato plug and play para su uso. ¿Qué es esto? Significa que solo basta enchufar el equipo a la computadora para que funcione. No requiere que descargues e instales algún software. Conecta el equipo y disfruta.

Una vez conectado, ya depende de cada uno utilizarlo a su gusto. Podemos usar el micrófono para conversar en aplicaciones como Discord, en videollamadas por Zoom o para grabar un podcast.

Asimismo, en cuanto a accesos rápidos, el Ethos 300P posee diferentes botones físicos en la base. Entre ellos está la tecla que sirve para enmudecer el micrófono, la que cambia el color LED y la que intercambia el patrón de uso. Además, también encontramos dos controles para el volumen del micrófono y audífonos.

Primus Ethos 300P. (Imagen: Primus)

Y, ¿cómo suena? En términos generales, el resultado es más que positivo cuando lo utilizamos en aplicaciones de mensajería instantánea de chat de voz (Discord o el chat de voz de Steam, por ejemplo) o en plataformas de videollamadas como Zoom o Skype. Estamos frente a un dispositivo con grandes opciones para el usuario que recién empieza en el mundo de la creación de contenido o para quien simplemente quiere un micrófono con prestaciones buenas y diseño elegante.

Aquí te dejamos una prueba:

Cuatro modos de uso

En el caso de que no solo quieras usar el micrófono para conversar con amigos o para ‘stremear’ a través de Facebook o Twitch, el Primus Ethos 300P ofrece, en total, cuatro modos de uso. El principal es el cardiode, el que prioriza todo lo que está frente del micrófono. Luego, está el modo bidireccional, que se enfoca en grabar el sonido que proviene de enfrente y detrás del micrófono. Después está el estéreo, que nos permite grabar el audio que llegue desde los laterales. Por último tenemos el omnidireccional, que graba el sonido que llega de diferentes partes.

Así, no solo podemos utilizar el Ethos 300P para conversar por Internet, sino que también nos servirá para grabar entrevistas, saludos grupales, voz y un gran etcétera que dependerá, finalmente, de cada uno.

Conclusiones

Es un equipo interesante que le servirá a las personas que están en busca de su primer micrófono o quieren reemplazar el micrófono de su cámara web (o video). Asimismo, para conversar por Internet o para grabar podcast de manera casual, el Primus Ethos 300P es una opción a considerar, dada sus prestaciones balanceadas, diseño elegante y fácil uso.

DATO:

El equipo se vende en tiendas especializadas peruanas a S/. 469,90.

