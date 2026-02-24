Tras el partido disputado en el estadio Alberto Gallardo, surgieron sospechas en torno a la instalación de micrófonos en el banco de Universitario. Frente a ello, el director deportivo de Sporting Cristal, Gustavo Zevallos decidió aclarar la situación y tratar de zanjar el tema sobre el presunto espionaje.

El directivo detalló que la instalación de equipos forma parte de un protocolo implementado luego de una sanción sufrida por el club la temporada pasada.

“El año pasado Sporting Cristal fue sancionado por un tema de racismo y nos suspendieron el estadio. A partir de eso entramos en contacto con una empresa de seguridad y en todo el perímetro del campo se instalaron cámaras dirigidas hacia la tribuna y pusimos estos amplificadores en varios sectores del estadio, incluidas las tribunas que es el lugar donde ellos encontraron lo que se mostró”, explicó en el programa Fútbol como cancha.

Zevallos también reveló que hubo comunicación directa con la dirigencia crema para despejar cualquier duda. “Sé que entraron al camarín a buscar si habían cámaras, si había micros. Ya hablé con Álvaro Barco, con el que tengo muy buena amistad, y le expliqué de qué se trataba. Entonces todo ha quedado muy claro. Acá no hay nada que ocultar ni nada que preocuparse. Simplemente es algo que hemos tenido que hacer por un tema preventivo para evitar situaciones que nos puedan perjudicar y nos puedan cerrar el estadio”, añadió.

Desde Sporting Cristal remarcaron que la medida no tuvo ninguna intención irregular, sino que responde a un plan de prevención para evitar nuevas sanciones que puedan afectar al club en la Liga 1.

Con esta aclaración, el cuadro rimense busca cerrar la polémica y dejar atrás el tema tras el reciente enfrentamiento ante Universitario en el Alberto Gallardo.