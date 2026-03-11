Sporting Cristal logró igualar la serie ante Carabobo, gracias a un tanto anotado por Maxloren Castro al inicio del segundo tiempo.

A los 4 minutos de la segunda mitad y tras una buena triangulación en el medio campo, Leandro Sosa logró desplegarse por la derecha para lanzar un centro que encontró a Castro llegando con velocidad.

¡LLEGÓ EL DESCUENTO Y HAY SERIE IGUALADA! Maxloren Castro aprovechó un centro pasado y anotó el 1-2 de Sporting Cristal ante Carabobo.



▶️ Mira la 🏆 CONMEBOL #Libertadores en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/MsVebtcyPy — ESPN Perú (@ESPNPeru) March 11, 2026

Al parecer, las palabras del técnico Paulo Autori hicieron efecto en los jugadores, quienes salieron con otra actitud al campo del Alejandro Villanueva.

Con este gol, que pone el 1-2 a favor de Carabobo, se iguala la serie 2-2 entre ambos equipos que buscan acceder a la fase de grupos de la Copa Libertadores.