Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Maxloren Castro descuenta para Cristal. (Foto: ESPN)
Maxloren Castro descuenta para Cristal. (Foto: ESPN)
Por Redacción EC

Sporting Cristal logró igualar la serie ante Carabobo, gracias a un tanto anotado por Maxloren Castro al inicio del segundo tiempo.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: