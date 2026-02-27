Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Claude, el asistente IA de Anthropic, es uno de los más populares en el mercado actual. (Foto: JOEL SAGET / AFP)
Claude, el asistente IA de Anthropic, es uno de los más populares en el mercado actual. (Foto: JOEL SAGET / AFP)
/ JOEL SAGET
Por Agencia AFP

La compañía Anthropic dijo el jueves que no otorgaría al Departamento de Defensa de Estados Unidos el uso militar sin restricciones de su tecnología de inteligencia artificial, a pesar de las presiones del Pentágono.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.