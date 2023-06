La inteligencia artificial está siendo aprovechada por diferentes industrias ya sea para innovar en productos, reducir costos o acelerar procesos. La industria de la música no es ajena a este fenómeno; no obstante, no importa cuán buena o no sea una canción creada con IA, nunca recibirá un Grammy.

The Recording Academy, la organización estadounidense encargada de entregar los célebres premios Grammy, ha emitido nuevas reglas para su edición 66°, incluidas nuevas regulaciones respecto a la inteligencia artificial.

“Solo los creadores humanos son elegibles para ser considerados, nominados o ganar un premio GRAMMY. Un trabajo que no contiene autoría humana no es elegible en ninguna categoría”, escribe la norma.

No obstante, eso no quiere decir que cualquier producción que incluya elementos creados con IA es automáticamente descalificada. Según la regulación, las obras que contengan material de IA sí pueden ser elegibles, siempre y cuando la contribución más relevante sea por parte de un humano.

“El componente de autoría humana del trabajo presentado debe ser significativo y más que de minimis; dicho componente de autoría humana debe ser relevante para la categoría en la que se ingresa dicho trabajo”, continúa el texto.

Eso sí, aunque la obra final sí sea elegible para un Grammy, los autores de los elementos que fueron creados con IA no pueden ser nominados.

En el futuro estas regulaciones podrían cambiar, pero por el momento son absolutas para los próximos Grammys en 2024.