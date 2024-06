El camino del éxito es sacrificado. Elon Musk, por ejemplo, conocido por su liderazgo en empresas como SpaceX y Tesla, y por su reciente gestión activa en la red social X, ha señalado en más de una oportunidad su adicción al trabajo, al grado de quedarse a dormir en sus oficinas. Pero no todo es sacrificio. Los magnates buscan formas de manejar el estrés.

A diferencia de otras figuras del mundo de la tecnología, como Jeff Bezos, fundador de Amazon, que enfatizan la importancia del descanso para desconectar, Musk recurre a la lectura, los videojuegos y las fiestas para desconectar del intenso ritmo de su vida profesional, según revela Walter Isaacson en la biografía del empresario.

El empresario de origen sudafricano encuentra en la lectura un refugio del ajetreo empresarial, sumergiéndose en obras como “La guía del autoestopista galáctico” de Douglas Adams y “The Player of Games” de Iain M. Banks, que han influido en su visión desde la niñez.

Los videojuegos también han jugado un papel importante en la vida de Musk, no solo como entretenimiento sino también como herramienta para afinar sus habilidades tácticas y estratégicas. Desde su infancia, juegos como “The Ancient Art of War” y “Quake” han sido parte de su rutina para despejar la mente y desarrollar un pensamiento estratégico aplicable a sus negocios. De hecho, en este último título logró destacarse como uno de los mejores jugadores de Quake a nivel mundial.

Durante su juventud, Musk también encontró en la socialización una manera de desconectar. Las fiestas y la interacción con compañeros como Adeo Ressi, descritas por Isaacson, contribuyeron a su desarrollo personal y profesional, alejándolo de la imagen del adolescente solitario que alguna vez fue.

La diversificación de las actividades de Musk, que incluyen la gestión activa de empresas como SpaceX, Tesla y la red social X, le ha permitido mantenerse a flote en el competitivo mundo de los negocios. Su capacidad para gestionar el estrés a través de hobbies aparentemente dispares subraya una estrategia de equilibrio personal única.

La biografía de Isaacson también revela otras curiosidades, como el incidente en el que Musk pudo haber sido socio de Bill Gates, una oportunidad que terminó en desencuentro. Estas anécdotas resaltan las múltiples facetas de un hombre que ha logrado construir su fortuna no solo por su trabajo incansable, sino también por su capacidad para desconectar y recargar energías de maneras poco convencionales.