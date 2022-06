Algo para lo que no habías pensado nunca que te pudiera ayudar tu smartphone es librarte de situaciones embarazosas, de lugares donde no quieres estar o de personas con las que no quieres hablar. Pues bien, existen maneras para recibir una llamada simulada y así poder ausentarte.

A todos nos ha ocurrido alguna vez de vernos en una situación en la que no estamos a gusto, bien por el ambiente, por las personas, por lo que ocurre a nuestro alrededor o por la unión de todas esas mismas razones.

Estas aplicaciones permiten modificar datos como el nombre del emisor de la llamada, simulando incluso la imagen que va a verse en la pantalla. Además permite cambiar la hora que quieras que se realice el llamado y de esa manera programarlo. Para que la aplicación funcione debe estar, por lo menos, en segundo plano y la pantalla sin bloquear. Por último, puede modificar el tono de llamada y la voz que va a tener el ‘interlocutor’ además puede señalar la conversación que quiere tener.

Una de las apps disponibles para dispositivos iOS.

Las aplicaciones tanto en Android como en Apple con las que puede hacer las llamadas y que funcionan de manera similar son las siguientes:

-Llamada falsa (Android)

-Simulador de llamadas (Android)

-Simulador de llamadas falsa (Android)

-Fake Call Plus-Prank Dial App (iOS)

(Diario El Tiempo de Colombia)