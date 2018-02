Todos tenemos un amigo que merece más que un premio y Facebook lo sabe. La red social anunció la entrega de los 'Friends Awards' un galardón que distingue las hermosas historias de amistad que se manifiestan en su plataforma como parte de la celebración del cumpleaños 14 de la empresa y su llamado #FriendsDay.

Si bien el Día de la amistad se celebra tradicionalmente el 14 de febrero, Mark Zuckerberg toma la fecha de inicio de operaciones de su empresa para esta fiesta para así demostrar, una vez más, lo que desea que Facebook haga: acercar al mundo a sus seres queridos.

Como parte de la experiencia #FriendsDay, Facebook muestra mensajes de tus amigos en la parte superior de su News Feed con un video personalizado que les desea un "Feliz Día de la Amistad". Cuando la reproducción termine nos da la opción de recibir nuestro propio 'Friends Awards'.

Mi premio, por favor



Los usuarios podemos crear nuestra propia lista de 'Friends Awards' compartiendo un video con un formato predeterminado o editándolo para seleccionar a los amigos que consideramos que también merecen un premio por su amistad, según explica Facebook.

Aprende cómo entregar un Frends Awards. (Foto: Facebook) Aprende cómo entregar un Frends Awards. (Foto: Facebook) Facebook

La publicación se basa en el tipo de actividades que un usuario haya compartido con un amigo en particular. Cada amistad puede recibir una nominación diferente de una lista que la red social ofrece: el mejor, el más leal, el que siempre me hace reír, por ejemplo.

Además, Facebook creará videos cortos para resaltar lo denominado como "amistades notables".

Mientras que su cámara recibirá tres nuevos filtros para enmarcar el cumpleaños 14 de la empresa para publicaciones en vivo, en Facebook Stories o para compartir en el News Feed.

El amigo Mark



Mark Zuckerberg, por su parte, celebró el 14 aniversario de su empresa invitando al mundo a compartir sus historias de amistad junto a una reflexión sobre lo lejos que llegó Facebook.

"A lo largo de los años he cometido casi todos los errores que puedes imaginar. He hecho docenas de errores técnicos y malos tratos. He confiado en la gente equivocada y he puesto a gente talentosa en los papeles equivocados. Me he perdido las tendencias importantes y he sido lento con otros. He lanzado producto después del producto que falló", dijo.

El CEO de Facebook rescató que la verdadera razón del éxito de su red social no es por evitar los errores, es porque "creemos que lo que estamos haciendo importa lo suficiente para seguir tratando de resolver nuestros mayores desafíos -sabiendo muy bien que nos una y otra vez, pero que es la única manera de avanzar".

Todo esto es para lograr el 'gran objetivo' de la plataforma: acercarnos cada uno de nosotros a nuestros familiares y amigos. En ese sentido podemos tener un detalle con ellos ofreciéndoles un premio por su amistad y puedes hacerlo a través de este link.