TikTok debe cambiar su interfaz “adictiva”, exige Unión Europea

TikTok está de nuevo en la mira de la Unión Europea. (Foto: Lionel BONAVENTURE / AFP)
Por Agencia AFP

La Comisión europea pidió el viernes a la aplicación TikTok cambiar su interfaz “adictiva”, acusada de violar la legislación europea sobre cuestiones digitales, por lo que se expone a fuertes multas.

Redes Sociales

