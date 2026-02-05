Google Pixel 10a, el modelo económico, presume un diseño de cámara plana

Escuchar
Google mostró cómo será su nuevo teléfono. (Imagen: YouTube)

Google mostró cómo será su nuevo teléfono. (Imagen: YouTube)

Google mostró cómo será su nuevo teléfono. (Imagen: YouTube)
Google mostró cómo será su nuevo teléfono. (Imagen: YouTube)
Por Agencia Europa Press

Google ha confirmado el smartphone Pixel 10a, el modelo económico de la serie 10, compartiendo su diseño, que tendrá como novedad una cámara plana en la parte trasera.

