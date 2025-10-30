WhatsApp está implementando cambios a sus opciones de seguridad, al agregar la opción de resguardar con passkeys las copias de seguridad de los mensajes, videos, fotografías y más contenido de sus usuarios.

Si bien la encriptación de las copias de seguridad no es algo nuevo – fue implementada en 2021 -, previamente esta pedía la utilización de contraseñas o una clave de cifrado de 64 dígitos, ambos que dependían de la falible memoria humana para recordarlas o anotarlas en algún lado.

Los passkeys (llaves de acceso) solucionan de alguna manera este problema, al utilizar datos biométricos como huellas digitales o reconocimiento facial para acceder a la información encriptada, o simplemente el código de bloqueo de tu teléfono.

Según Meta, casa matriz de WhatsApp, el cambio al servicio se empezó a implementar el 30 de octubre, pero podría tardar algunas semanas y hasta meses para llegar a todos los usuarios.

Una vez que esté disponible, podrás encontrar la opción en Ajustes > Chats > Copia de seguridad > Copia de seguridad cifrada de extremo a extremo.

Con más de tres mil millones de usuarios activos, WhatsApp es uno de los servicios de mensajería del mundo, en parte por sus opciones para proteger la comunicación de sus usuarios con un cifrado de extremo a extremo que, según Meta, impide que incluso la misma compañía sepa el contenido de las comunicaciones.