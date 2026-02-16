Miles de usuarios alrededor del mundo se vieron impedidos de poder acceder a la popular red social X (antes Twitter) la mañana del 16 de febrero.

El sitio web DownDetector.com, que registra quejas sobre el servicio y otras plataformas similares, indicóque los problemas parecen haberse iniciado alrededor las 8 a.m. de hoy.

Para las 11 a.m. el nivel de reportes se normalizó y el servicio parece estar restaurado para la mayoría de sus usuarios.

La caída de X/Twitter pareció no ser global y el redactor de esta nota pudo ingresar a la red social mientras escribía esta historia.

Hasta el momento todavía no hay un comunicado oficial por parte de xAI que explique la razón de la razón de la caída, pero en los últimos meses red social ha experimentado incidentes similares con cierta frecuencia, incluyendo problemas generalizados el pasado 16 de enero.