Un uso abusivo de redes sociales y soledad van de la mano, constata estudio con jóvenes

Los investigadores advierten que las personas que sufren de soledad son más propensas a sufrir depresión y tienen más riesgo de morir prematuramente.
/ Pixabay
Por Agencia EFE

El uso abusivo de las redes sociales está provocando una “epidemia de soledad” en los jóvenes estadounidenses, según ha podido constatar un estudio, que muestra cómo a más uso de estas plataformas, más propensos son los usuarios a sentirse solos, aislados y aumentar su riesgo de caer en una depresión.

