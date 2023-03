La E3 sufre un nuevo revés. Ubisoft, la compañía francesa creadora de míticas franquicias como Assassin’s Creed o Far Cry, acaba de revelar que no participará en la edición 2023 de la popular feria de videojuegos Electronic Entertainment Expo (E3).

Con este anuncio, Ubisoft se suma a compañías de alto nivel como Nintendo, Microsoft (Xbox) o PlayStation en no formar parte de la E3.

“E3 ha sido escenario de momentos inolvidables para la industria, a través de los años. Aunque al comienzo pretendíamos tener una presencia oficial en E3, hemos tomado la subsecuente decisión de ir en una dirección diferente, y vamos a organizar el evento Ubisoft Forward Live el 12 de junio en Los Ángeles. Estamos ansiosos de compartir detalles adicionales con nuestros jugadores pronto”, ha dicho un vocero de Ubisoft a VGC.

Ubisoft abandona su participación en el E3 2023. / AFP

Pero, ¿qué otras compañías han confirmado que no estarán en la convención de videojuegos más importante del mundo?

Las compañías que ya confirmaron que no estarán en la E3 2023 son Ubisoft, Xbox y Nintendo, mientras que PlayStation y Electronic Arts llevan años sin participar.

Existen rumores que tanto Activision como Bethesda tampoco participarán en la feria. Por un lado, Activision no llegaría debido al proceso de compra por parte de Microsoft. Bethesda, por otro lado, es propiedad también de Microsoft, y esta empresa no participará en la E3. En ese sentido, ambas compañías podrían no ir a la E3.

Nintendo confirmó que no participará en el E3 de este año. / AFP

A pesar que varios destacados nombres de la industria no participarán en la E3 2023, se sabe que compañías como Epic Games, Capcom, Konami, Bandai, Sega, Warner Bros Games, 2K, Amazon Games o Square Enix sí serán parte de la convención.