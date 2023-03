Las tiendas digitales (eShop) para las videoconsolas Wii U y la familia Nintendo 3DS han paralizado su servicio definitivamente este lunes, que ya no permitirá la compra de juegos, aunque mantiene la posibilidad de descargar el contenido que ya se había adquirido y jugar en línea.

Nintendo ya anunció en febrero del pasado año que comenzaría a cesar sus servicios de forma paulatina y, durante el mes de agosto, la compañía dejó de permitir utilizar una tarjeta para cargar fondos a las cuentas de estas tiendas.

Ahora, este lunes la empresa de videojuegos japonesa ha dejado de ofrecer la posibilidad de canjear códigos, así como realizar compras de software y contenidos descargables (DCL) y acceder a contenidos de prueba, dentro de las tiendas digitales Wii U y Nintendo 3DS. Sin embargo, por el momento se mantiene la opción de descargar juegos y DCL que el usuario ya hubiera comprado.

Asimismo, tal y como ha informado Nintendo en su página de soporte, los usuarios aún continuarán recibiendo actualizaciones de programas y podrán acceder a partidas en línea para jugar con otros usuarios.

Por otra parte, para aquellos usuarios que sigan teniendo saldo sin utilizar en sus cuentas de Nintendo eShop para Nintendo 3DS o Wii U, la compañía ha indicado que podrán vincular su ID de Nintendo Network a su cuenta de estas tiendas digitales y fusionar así sus billeteras.

De esta forma, se podrá utilizar el saldo restante para continuar comprando títulos y otros artículos similares para Nintendo Switch. No obstante Nintendo solo mantendrá esta opción de vincular las cuentas para mantener el saldo hasta el mes de marzo de 2024; tras ello dicho saldo no podrá ser recuperado.

Con el cierre de la eShop de Wii U desaparecerán más de 256 videojuegos que solo tienen versión digital para esta consola y también se verán afectados más de 700 títulos, entre los que también se encuentran aquellos que, además de versión digital, cuentan con versión física.

Entre algunos de ellos destacan videojuegos ‘First Party’ como NintendoLand, Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos de Invierno Sochi 2014, Mario Party 10, Splatoon, Super Mario Maker, Super Smash Bros para Wii U, The Legend Of Zelda: Twilight Princess o The Legend Of Zelda: The Wind Waker.