La jueza Jacqueline Scott Corley ha emitido este 11 de julio su veredicto sobre el caso de la Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés) para detener de manera temporal el proceso de compra de Activision Blizzard por parte de la compañía Microsoft. Scott ha decidido negar la solicitud de la FTC.

Luego de cinco días en el que diferentes compañías como Sony, Nvidia, Microsoft o la misma Activision Blizzard han expuesto sus argumentos, la resolución del caso ha sido favorable para la empresa dueña de Xbox.

La disputa entre Microsoft y Sony por la compra de Activision Blizzard por parte del primero sigue un nuevo rumbo. / AFP

La resolución, que ha sido recogida por The Verge, indica que se ha llevado a cabo los pasos necesarios para garantizar que no se produzca una exclusividad, al menos durante 10 años, de Call of Duty.

Gracias a esto, Microsoft puede cerrar el acuerdo de compra con Activision Blizzard antes del 18 de julio en Estados Unidos. A pesar de ello, la FTC todavía puede presentar una apelación antes del 14 de julio.

Asimismo, el dictamen se refiere únicamente al procedimiento de urgencia y no al fondo del asunto, que se decidirá más adelante.

“La adquisición de Activision por parte de Microsoft ha sido descrita como la más grande en la historia tecnológica. Merece escrutinio. Ese escrutinio ha dado sus frutos: Microsoft se ha comprometido por escrito, públicamente y ante el tribunal a mantener Call of Duty en PlayStation durante 10 años en igualdad de condiciones con Xbox. Ha llegado a un acuerdo con Nintendo para llevar Call of Duty a Switch. Y ha firmado varios acuerdos para llevar por primera vez el contenido de Activision a varios servicios de juegos en la nube. La responsabilidad de este tribunal en este caso es limitada”, se lee en la resolución.

“Por las razones expuestas, el tribunal considera que la FTC no ha demostrado una probabilidad de prevalecer en su afirmación de que esta fusión vertical en esta industria específica pueda disminuir sustancialmente la competencia. Por el contrario, las pruebas del expediente apuntan a un mayor acceso de los consumidores a Call of Duty y otros contenidos de Activision. Por lo tanto, se DENIEGA la solicitud de medida cautelar preliminar”, se concluye.

Cabe resaltar que Microsoft todavía tiene que resolver la situación con la CMA en Reino Unido, pues la reguladora británica rechazó la compra de Activision Blizzard en el país mencionado. Microsoft tendrá que hacerle frente a una audiencia programada para el 28 de julio.