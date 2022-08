Si eres un jugador de PS4 o PS5, sabrás lo importante que es el almacenamiento. Con videojuegos que pueden llegar a ocupar hasta 100GB (nombres como Call of Duty Warzone o The Last of Us Part II, por dar ejemplos), el espacio puede quedarse justo con suma facilidad. En ese sentido, Seagate vuelve a presentar un disco duro especial basado en la popular franquicia Spider-Man.

Como se recuerda, la firma Seagate anunció que lanzaría a lo largo del año diferentes modelos especiales de su disco duro FireCuda. Desde entonces, hemos visto los discos basados en Horizon Forbidden West, Marvel Avengers Star Wars y ahora Spider-Man.

Este dispositivo es compatible con consolas PlayStation 4 y PlayStation 5, Xbox Series X/S, Xbox One, PC y Mac. También ofrece lo último en tecnología de almacenamiento de Seagate.

A continuación, tres características más resaltantes del FireCuda Drive Spider-Man de acuerdo a Seagate.

Diseños especiales

Ahora bien, el dispositivo de Seagate destaca, a simple vista, por un atractivo diseño especial inspirado en Spider-Man, Ghost-Spider (también conocida como Gwen Stacy) y Miles Morales.

A su vez, cada uno de ellos ofrece iluminación LED RGB para los jugadores. “[Las luces RGB] los convierte en el accesorio definitivo para las configuraciones de sistemas de juegos inspiradas en Spidey y de otro tipo”, de acuerdo a nota de prensa de Seagate.

Aquí te dejamos su diseño:

Disco duro de Ghost-Spider (Gwen Stacy) de Seagate. / Seagate

Disco duro de Miles Morales de Seagate. / Seagate

Disco duro de Spider-Man de Seagate. / Seagate

Compatible con PS4 y PS5

Equipado con conectividad USB 3.2 de 1ra. gen. (USB 3.0) de alta velocidad, este dispositivo es 100% compatible con consolas PlayStation, Xbox, PC y Mac, por lo que podremos usar el equipo para almacenar juegos sin problemas.

Discos duro FireCuda inspirados en Spider-Man. / Seagate

Cabe señalar que los dueños de una PlayStation 5 podrán guardar sus juegos en el disco duro FireCuda para luego instalarlos en la SSD de la PS5 y disfrutarlos; mientras que los que tengan una PlayStation 4 podrán descargar los títulos al disco duro y jugarlos desde allí mismo de manera directa.

Garantía por un año y precio especial

Las unidades de edición especial de Spider-Man llegan con una garantía limitada de un año, de acuerdo a información de Seagate. Además, también tendrá un año de Rescue Data Recovery Services, un servicio que nos ayuda con la recuperación de datos.

A su vez, estos FireCuda también incluyen el software de diagnóstico DiscWizard y SeaTools de Seagate, los cuales ayudan a controlar el estado y el rendimiento de su unidad.

De acuerdo a información oficial, cada unidad estarán disponibles para la venta en setiembre por US$109,99.