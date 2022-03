La expareja de Jhon Kelvín, Dalia Durán se defendió de aquellos que la critican por no querer trabajar tras ser víctima de violencia física y psicológica por parte de su expareja.

“Muchas personas juzgan, pero yo he venido todo este tiempo trabajando sola, manteniendo a los chicos sola y no tengo ningún problema si me tengo que levantar por la madrugada para trabajar de lo que sea, para sustentar a mis hijos y que no les falte salud, educación y un techo para vivir”, señaló Dalia Durán en una entrevista para el programa “América hoy”.

Además, la joven explicó que sí tiene trabajo en diversas empresas, pero aclaró que su problema ha sido encontrar una persona que cuide a sus hijos para que ella salga a trabajar.

“Yo trabajo como imagen para una clínica de estética, para salones de belleza y me pagan para ir a promocionarlos... Pero lo lógico es tener un trabajo estable y mensuales y seguir con mis activaciones... Yo sí trabajo y me parto el lomo, y agradezco las ofertas de trabajo que he tenido”, señaló Durán.

Janet Barboza se quedó asombrada por su respuesta y le preguntó si trabajar como imagen de marcas le alcanza para mantener a sus cuatro hijos. A lo que Dalia contestó:

“Sí, me alcanza, trabajo todos los días, no me puedo quejar, llego a casa por la noche porque me dedico a íntegramente a trabajar todo el día”, señaló. Y de inmediato, Janet le preguntó si ahora ya no necesita más ayuda y puede valerse por sí misma, y la madre de cuatro hijos señaló: “Así es Janet, yo manejo el rubro de belleza hace años. Tengo una página donde trabajo con mi marca y en pandemia, yo viví con eso, mantuve mi hogar haciendo servicios a domicilio”.

“Yo no puedo darme el lujo de tener una vida fácil porque tengo cuatro niños pequeños, tres de ellos menores de cinco años por los que tengo que velar, alimentar, dar colegio, darles salud, no puedo darme el lujo de no trabajar... Yo no la tengo nada fácil, no tengo una madre que me diga: ‘yo cuidaré a tus hijos y te ahorras del dinero para la nana’, obviamente no puedo dejar a mis hijos solos’”, sostuvo.

