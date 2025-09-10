Debby Ryan y Josh Dun esperan a su primer hijo. (Foto: Composición)
Redacción EC
La actriz , recordada por su participación en producciones de Disney Channel como ’16 deseos’ y ‘Radio Rebel’, sorprendió a sus seguidores al revelar que está embarazada de su primer hijo con su esposo, , baterista de la reconocida banda ‘Twenty One Pilots’.

El anuncio se dio a través de la cuenta oficial de Instagram de Ryan, donde compartió una serie de fotografías acompañadas de la frase: “Dun & Dun + one”. La publicación rápidamente se volvió viral y generó una ola de felicitaciones por parte de fanáticos de la actriz y de la agrupación musical estadounidense.

Ryan y Dun se conocieron en 2013 gracias a un amigo en común. Su relación fue descrita por ellos mismos como “intermitente” durante cinco años, hasta que en 2018 decidieron dar un paso importante: Josh le propuso matrimonio a Debby durante un viaje a Nueva Zelanda.

Ryan y Dun se conocieron en 2013. (Foto: Redes sociales)
La pareja contrajo matrimonio el 31 de diciembre de 2019 en una íntima ceremonia de Año Nuevo, celebrada con gran discreción. Desde entonces, ambos han mantenido un perfil bajo respecto a su vida privada, priorizando la estabilidad de su relación frente a la exposición mediática.

Debby Ryan y Josh Dun se casaron el 31 de diciembre de 2019. (Foto: Redes sociales)
En distintas ocasiones, Ryan ha expresado lo valioso que ha sido el apoyo de su esposo en los momentos decisivos de su carrera. A su vez, Dun ha señalado que la confianza mutua ha sido clave para mantener su vínculo, pese a los compromisos profesionales y giras internacionales.

Con el anuncio del embarazo, la pareja inicia una nueva etapa personal, celebrada con entusiasmo por sus seguidores, quienes llenaron las redes sociales de mensajes de felicitación y buenos deseos para la llegada del primer hijo de la actriz y el músico.

