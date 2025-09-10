“No podíamos rendirnos, había vidas en juego”: conversamos con el elenco de “TASK”, la serie más intensa de la temporada

La nueva serie de HBO Max, “TASK”, llega con un enfoque crudo y descarnado: explorar la delgada línea entre quienes intentan imponer la justicia y el precio emocional que pagan en el camino. Con un elenco establecido por Thuso Mbedu (Aleah), Martha Plimpton (Kathleen McGinty), Raúl Castillo (Cliff), Jamie McShane (Perry) y Sam Keeley, la producción no solo expone los dilemas de la ley, sino también los rincones más vulnerables de sus protagonistas.

En Saltar Intro de El Comercio conversamos con el elenco para dejar en claro que “TASK” no es solo una serie policial: es un retrato humano de cómo el dolor, la violencia y la pérdida dejan marcas imborrables en quienes deciden enfrentarlas.

El motor detrás del dolor: cómo seguir adelante

La primera gran pregunta que se plantea en “TASK” es cómo los personajes mantienen la motivación en un entorno tan hostil, cargado de muerte, secuestros y traiciones.

Para Thuso Mbedu, la clave está en entender que el deber se convierte en la única salida:

“Nuestros personajes están en esta línea de trabajo para ayudar a otros. No se trata de si podemos abandonar o no, porque hay vidas en juego. Al inicio hablamos de robos, pero pronto se convierte en un secuestro, en la urgencia de salvar a un niño. No es un caso en el que uno pueda decir ‘me retiro’. Hay que resolverlo. Elijah es así: aparece un problema y su respuesta es ‘¿cómo lo solucionamos?’. No hay otra opción”.

Por su parte, Martha Plimpton, quien da vida a la imponente Kathleen McGinty, reconoce que su personaje vive bajo una presión constante, no solo por los crímenes, sino también por las tensiones internas de su equipo:

“Kathleen ha hecho esto por mucho tiempo y creo que subestima lo que implica. El caso se le va de las manos y tiene que lidiar con controlar los daños, proteger a sus agentes y, al mismo tiempo, descubrir quién es el infiltrado. Ella no se detiene a pensar en sí misma, sino en las circunstancias. Vive en el presente, siempre tomando decisiones inmediatas. No se trata de introspección, sino de sobrevivir al siguiente movimiento”.

Construyendo a Aleah: la vulnerabilidad detrás de la fuerza

Uno de los personajes más complejos es Aleah, interpretada por Thuso Mbedu. Para ella, dar profundidad al rol fue un proceso de investigación, sensibilidad y, sobre todo, autenticidad:

“Todo comenzó con el guion. Brad escribió a los personajes con mucho detalle, incluso en versiones previas había escenas que mostraban a Aleah fuera del trabajo, con su madre, en un espacio donde podía ser vulnerable. Eso me permitió construirla como una mujer que no siempre tiene que ser fuerte. En el trabajo, sí: debe ser dura, debe tener las respuestas. Pero en la intimidad, es alguien que también carga con cicatrices invisibles”, acotó Thuso.

La actriz explicó que se apoyó en testimonios reales de mujeres en la policía y sobrevivientes de violencia doméstica para dar realismo a su interpretación:

“Recuerdo un video de una jefa de policía en el Reino Unido que compartía su experiencia como sobreviviente. No mostraba nada físico, pero en su voz se notaba la tensión, el esfuerzo por mantenerse entera. Esa honestidad fue fundamental para mí. Lo llevé a una escena de Aleah en el episodio 3, cuando conecta con Shelly no como agente, sino como mujer que también ha sobrevivido. No era una estrategia para obtener información, era un momento de humanidad”.

Mbedu subraya que los pequeños gestos de Aleah, como su obsesión por mantener el orden o empacar sus cosas de cierta manera, no son caprichos ni manías, sino reflejos de alguien que intenta controlar un mundo que en el pasado la despojó de todo control.

Kathleen McGinty: la mente fría en medio del caos

Si Aleah aporta sensibilidad, Kathleen McGinty, el personaje de Martha Plimpton, representa el pragmatismo extremo. La actriz reconoce que Kathleen es un engranaje fundamental de la serie porque equilibra lo humano con lo estratégico:

“Para Kathleen lo esencial es que sus agentes sobrevivan y que nadie la supere dentro de su propio departamento. La traición es una amenaza tan grande como el crimen mismo. Ella no puede permitirse fallar ni un segundo. Por eso no se detiene a pensar en sí misma: solo se concentra en las cartas que tiene en la mesa”.

Ese contraste entre frialdad y urgencia la convierte en una figura poderosa, pero también en un personaje que, como los demás, paga un precio emocional por cada decisión tomada.

Un set pesado… pero lleno de complicidad

La atmósfera de “TASK” es oscura, tensa y profundamente emocional. Sin embargo, en el set las cosas se vivieron con una energía distinta. Raúl Castillo, Jamie McShane y Sam Keeley coinciden en que la complicidad entre actores fue lo que les permitió sumergirse en la historia sin derrumbarse en lo personal:

“Era muy pesado y oscuro, pero nos aseguramos de cuidarnos. Había confianza y risas fuera de cámara, y eso nos dio la fuerza para ir profundo cuando la cámara estaba encendida. Nos permitía habitar un lugar seguro y, al mismo tiempo, explorar lo más duro de nuestros personajes”.

Además de ese compañerismo, la dirección de Brad y la forma en que se filmó la Filadelfia actual también influyeron en la inmersión:

“Había emoción incluso cuando no estabas en una escena. Ver trabajar a otros compañeros era fascinante. Cada historia era tan potente que no podías evitar quedarte a observar. Eso te hacía sentir que estabas en un proyecto de altísimo nivel, donde cada detalle, desde la fotografía hasta la dirección, ayudaba a construir un mundo tan real como inquietante”.

La ciudad como un personaje más

“TASK” no solo cuenta la historia de sus protagonistas: la propia ciudad se convierte en un personaje silencioso que imprime dureza y realismo. Filadelfia no es retratada como un mero telón de fondo, sino como un territorio vivo, hostil y lleno de contradicciones.

Este recurso convierte la serie en una experiencia inmersiva, donde lo urbano y lo emocional se entrelazan para mostrar el impacto de la violencia no solo en las víctimas, sino también en quienes intentan salvarlas.

Un relato de dolor, supervivencia y humanidad

En esencia, “TASK” es un viaje al corazón de la violencia, pero también una reflexión sobre la resiliencia. Los personajes, a pesar de las sombras, encuentran maneras de seguir adelante, ya sea a través de la misión de salvar a un niño, de proteger a un equipo o de enfrentar los traumas del pasado.

Cada actor lo entiende como una forma de mostrar que detrás de cada uniforme, de cada decisión policial, hay seres humanos que luchan con sus propias cicatrices.

Una serie que va más allá del thriller

Con actuaciones comprometidas y un guion que equilibra tensión, realismo y humanidad, “TASK” promete convertirse en una de las propuestas más intensas de HBO Max. No es solo un thriller policial: es un espejo de las cicatrices que deja la violencia, tanto en víctimas como en quienes intentan combatirla.

Como resume Thuso Mbedu: “No se trata de mostrar a Aleah como una sobreviviente de trauma, sino como una persona completa. Alguien que sufre, que lucha, que también busca controlar su vida. Alguien real”.

Y ahí radica la fuerza de “TASK”: en mostrarnos que la verdadera batalla no siempre ocurre en la calle, sino en el interior de cada uno de sus protagonistas.