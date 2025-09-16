Estaba claro: ‘robarse’ un niño iba a traer consecuencias para Robbie y su socio y amigo Cliff. Y así ocurrió el último domingo en el segundo episodio de “Task, unidad especial”, la nueva serie de HBO MAX creada por Brad Ingelsby.

Como se recuerda, en el capítulo estreno de esta propuesta, los ‘ladrones de casas de drogas’ habían asaltado un bunker donde una familia vinculada a los motociclistas de Filadelfia almacenaba 10 kilogramos de fentanilo.

Newsletter Saltar Intro Alfonso Rivadeneyra analiza las series y películas que no puedes perderte, todos los jueves.

Robbie y Cliff acudieron al lugar para robar. Más precisamente, acudieron junto a su amigo Peaches, quien --en un descuido menor-- terminó acribillado por amigos de los dueños de casa.

Al huir, sin embargo, Robbie descubre a un niño (Sam Nance) que, siguiendo su naturaleza, comienza a preguntarle una y otra cosa, a veces sin posibilidad de oír respuestas. O al menos respuestas claras.

En el inicio del episodio 2 de “Task, unidad especial”, Robbie y Cliff huyen tras el violento robo cargando al niño en sus hombros. El menor se convertirá, desde ese preciso momento, en un verdadero problema. No solo porque no hay dinero ni condiciones para criarlo, sino porque todas las fuerzas de seguridad del condado ya empezaron a buscarlo.

Dejando un rato de lado la búsqueda del infante sin padres, la miniserie de HBO Max se desdobla en un momento enteramente dramático, y esta vez de la mano de su protagonista, el detective Tom Brandis.

Sobrevalorado por algunos, infravalorado por muchos más, Mark Ruffalo logra siempre resultados notables apelando a su capacidad de adaptación y poder de versatilidad. En el episodio 2 de “Task, unidad especial”, su personaje, el agente Brandis, debe empezar a unir cabos sueltos para dar con el pequeño Sam Nance, pero a la vez golpear la mesa para que su hija (biológica) respete a su hija adoptiva (Emily). ¿Qué pasó?

Robbie calmando la ansiedad de Clifford, quien teme que sus asaltos se fueron a mano armada.

Lo que se entiende es que el hijo preso de Brandis (Ethan) está privado de su libertad porque mató, aparentemente como consecuencia de su falta de medicamentos para la depresión, a su madre, la esposa del agente del FBI.

Al recibir la visita de su única hija biológica (Sara), Brandis opta por sentarlos a todos para dialogar sobre qué se dirá en la audiencia final contra su hijo (adoptivo). Pero como pasa en muchas familias, las cosas no siempre mejoran en el cara-cara, y el drama comienza a tomar color.

Pero, ¿qué hace realmente que estalle el diálogo en torno a Ethan y su futura muy probable condena? El motivo, tan simple como eso: el joven –según lo que dice el agente Brandis—en plena pandemia por el coronavirus, sufrió una crisis y no tuvo los medicamentos a su disposición. Así, en una aparente crisis empujó por las escaleras a la esposa de Brandis, madre biológica de Sara y adoptiva de Ethan y Emily. Ahí se rompió la ‘familia feliz’.

Incómoda porque no quiere tranzar una declaración judicial a favor de quien considera “mató” a su madre, Sara toma la palabra y cuestiona a su padre: ¿Qué harás cuando Ethan regrese dentro de 5 años y lo veas pasar por la puerta de casa? El oficial del FBI se sincera y, tras golpear la mesa porque Sara y Emily empezaron a pelear, admite que se ha preguntado lo mismo desde su etapa como representante de la Iglesia.

El agente músico Anthony Grasso (detrás) y la joven agente Elizabeth Stover.

“Cuando fui sacerdote tenía una respuesta lista para esa pregunta. Es fácil hablar del perdón cuando no es tu pérdida. Extraño a mi esposa, extraño a mi hijo. No hay día que pase en el que despierte y no piense que todo eso no pasó… pero pasó”, señala en medio de un silencio sepulcral.

“Estoy perdido”, finaliza, antes de beber un sorbo de cerveza e ir a buscar Emily para ofrecerle disculpas por la mala actitud de Sara. El momento más dramático en lo que va de la miniserie de HBO MAX llegó por cortesía de un actor experimentado y siempre cumplidor.

EL DESTINO DE SAM, LA DECISIÓN DE MAEVE Y LOS MOTOCICLISTAS

Aunque el episodio 2 de “Task, unidad especial” empieza algo lento, con la búsqueda de alguna pista que dé con los responsables de la masacre de los distribuidores de droga en Filadelfia, poco a poco las cosas se calientan.

Como dijimos líneas arriba, las víctimas de Robbie y Cliff estaban vinculadas a los motociclistas del condado. Esta ‘asociación’ denominada Corazones Oscuros mueve hilos bastante finos, en aspectos buenos y malos. Son ellos los que deciden, pues, hacer justicia por las muertes y dar con el paradero de Sam.

En el camino a dicho objetivo, sin embargo, hay un primer ‘peaje’: dar con la identidad del atacante que murió en pleno robo, es decir, de Peaches. No les toma mucho tiempo a estos hombres enfundados en sus casacas de cuero negras. Así que se encaminan a acabar con ellos, apenas un par de días después de que Brandis y su asistente, Anthony Grasso, intenten sacarles unas declaraciones, sin mayor éxito.

Maeve también se torna un personaje clave en el epílogo del episodio 2. La joven acaba de descubrir que Robbie le mintió sobre la identidad de Sam, por lo que a la luz de la noche se lo lleva para entregarlo dentro del local donde ella trabaja.

Mave desarrollado su papel. Es lo más interesante del intercambio.

Al hacerlo, sin embargo, no contaba con un golpe de (mala) suerte: el pequeño se asusta y regresa al automóvil de Maeve, quien a lo lejos ve el inmenso despliegue policial por dar con el menor.

Consciente de que si los efectivos la ven con Sam es ella quien podría terminar arrestada, Maeve usa su inteligencia para despistar a los oficiales, identificando a un niño que no es el buscado. Entonces, cuando se salva de los problemas, retorna a casa con el menor en brazos.

En su ingreso a la vivienda, la joven se cruza con Robbie, quien desde que llegó al recinto no ha dejado de preguntar por Sam. Sí, increíblemente se siente responsable por un niño que, técnicamente, raptó.

“¿Qué nos has hecho?”, cuestiona Maeve a Robbie cuando ambos se cruzan en la cocina.

Tocará esperar los próximos episodios para descubrir el futuro de Sam, pero, sobre todo, de la pareja de ‘socios’ que lo raptaron.