Con más de 150 millones de álbumes vendidos y múltiples discos de platino, hay pocos artistas tan populares en este momento como la estrella británica Ed Sheeran, quien este 17 de febrero cumple tres décadas en esta tierra. Proveniente de una familia de clase media, el artista demostró una aptitud musical desde muy temprano en su vida, pero antes de alcanzar la fama también sufrió por algunas vicisitudes como superar un tartamudeo desde su infancia y superar la frugal vida de un artista desconocido, incluyendo noches donde durmió en la calle. En honor a su onomástico, revisamos esas historias.

“Era un niño muy, muy raro”

El músico, cuyo nombre completo es Edward Christopher Sheeran, nació el 17 de febrero de 1991 en la localidad de Halifax, ubicada al norte de Inglaterra, en el seno de una familia con lazos cercanos al arte: sus padres, John e Imogen Sheeran, trabajaron en museos y actualmente la matriarca del clan trabaja como profesora de música, después de ser diseñadora de joyería. En 1995 la familia se mudó a Suffolk, un condado de la región este del país, donde el músico pasó la mayor parte de su infancia.

Ed no fue el único Sheeran con talento musical y su hermano mayor Matt es también compositor, aunque con una predilección a la música clásica. En su carrera no solo ha colaborado con Ed, sino también con Andrea Bocelli, LeAnn Rimes y el dúo Ward Thomas, así como compuesto música para películas y series de televisión.

Desde muy pequeño, Ed Sheeran mostró una predilección por la música, al participar en el coro de su iglesia local a los cuatro años y, tras recibir una guitarra de uno de sus tíos a los once años, empezó a aprender por su cuenta a tocar el instrumento de cuerda.

“Yo fui un niño muy, muy, muy, muy raro”, admitió el cantante años después durante un discurso en el Instituto Americano para el Tartamudeo. Fue justamente este mal, que desarrolló en su niñez después de una cirugía con láser en la que se olvidaron ponerle anestesia, uno de los primeros desafíos a los que tuvo que sobreponerse.

“La cosa que encontré más difícil fue saber qué decir pero no poder expresarlo en la manera correcta”, recordó Sheeran, quien señaló que sus padres lo enviaron a varios especialistas para lidiar con este problema con éxito.

Al final, fue la música la que lo ayudó a sobreponerse a este desafío, una situación que se repetiría en varios momentos de su vida. “Cuando era joven, me gustaba muchísimo la música rap. Mi papá me compró ‘The Marshall Mathers LP’ (el tercer disco de Eminem) cuando tenía nueve años, sin saber qué es lo que contenía, y me permitió escucharlo. Aprendí cada palabra del disco, de atrás para adelante. Eso me ayudó a dejar de tartamudear.”.

Comienzos musicales

Su paso a la adolescencia también hizo crecer sus aspiraciones musicales y para los 13 años ya había decidido que su futuro era ser una estrella pop. Es así que en el 2004 Ed lanzó su primer disco titulado “Spinning Man”. El autopublicado disco fue inspirado en su primera ruptura amorosa y titulado en honor a una imagen que su padre tenía.

“Yo mismo quemé todos los discos e hice las cubiertas. Habían 14 canciones, y todas ellas rimaban”, reveló el cantante en su libro autobiográfico “Ed Sheeran: A Visual Journey”.

Solo se hicieron dos decenas copias del disco y actualmente son objetos de colección. Uno se vendió en 2020 por 50 mil libras esterlinas, alrededor de S/.253,8 mil o US$69,5 mil. “Hay probablemente 20 copias de ‘Spinning Man’ en existencia, y yo tengo 19 de ellas. ¡No quiero que nadie más tenga una copia! La mayoría de las canciones son sobre una chica llamada Claire. Ella era mi primer amor cuando tenía 13 años”, confesó Sheeran.

Sheeran continuó trabajando en la música y para 2005 lanzó su segundo disco titulado “The Orange Room”, el cual contenía solo cuatro canciones: “I Love You”, “Addicted”, “Misery” y “Moody Ballad of Ed”. Para 2007, el artista dividía su tiempo entre la educación y promover su carrera musical en Londres con presentaciones en bares y otros establecimientos.

“La educación es buena, pero frecuentemente choca con la música”, indicó en diálogo con BBC Suffolk en 2008. A veces tengo que tomarme dos o tres semanas para ir a grabar o por conciertos, y frecuentemente regreso realmente tarde y voy al colegio a la mañana siguiente”.

Complementando su educación musical, Ed Sheeran se puso en contacto también con grupos que ayudan a promover el talento artístico en los jóvenes como el National Youth Theatre y Youth Music Theatre UK. Otro importante contacto que hizo en aquellos días fue con el dúo de rock alternativo Nizpoli, conformado por Luke Concannon y John Parker. Los músicos habían alcanzado el pico de su popularidad con el tema “JCB Song” de su disco “Half These Songs Are About You” (2004), pero seguían haciendo tours en 2007 cuando Sheeran se les unió como un técnico de guitarra.

Para abril de 2008, su contacto con el grupo se vio recompensado y en abril de 2008 el joven artista, ahora de 17 años, fue telonero para el dúo.

“El tiempo que pasé en tours con Nizpoli fue toda la educación que necesité sobre cómo ser un cantante”, afirmó Ed Sheeran años después en su libro autobiográfico.

Durmiendo (en las afueras) del Palacio de Buckingham

Para fines de 2008 Ed decidió que su futuro estaba en la capital Londres. Aunque tanto John como Imogen apoyaron las aspiraciones musicales de su hijo, incluyendo acudir a sus conciertos como soportes y para vender sus discos, la madre del artista pedía que este tuviera una educación a la cual apoyarse si su carrera musical no funcionaba. El compromiso fue que Ed se inscribiera al Access to Music College de Londres.

Ed Sheeran continuó con su frenético ritmo de trabajo, acudiendo a clases dos veces por semana mientras que en las noches hacía conciertos y presentaciones en toda la metrópolis. Ese año también audicionó al reality “Britannia High”, donde a pesar de su talento no llegó a la final.

La situación del músico se complicó cuando, por problemas económicos, decidió dejar de pagar la renta, dependiendo de amistades para poder encontrar un techo donde dormir.

“Sabía dónde podía encontrar una cama a cierta hora de la noche y sabía a quién llamar en cualquier momento para conseguir un piso donde dormir. Ser sociable ciertamente me ayudó”, dijo sobre esos tiempos Sheeran.

A pesar de sus esfuerzos, hubo noches donde tuvo que dormir a la intemperie, incluyendo en las afueras del Palacio de Buckingham. “Hay un arco afuera del Palacio de Buckingham que tiene un conducto de calefacción y pasé un par de noches ahí”, recordó en su libro. Años después, en 2012, el artista regresaría al palacio, esta vez para tocar en un concierto en honor a la reina Isabel II. El metro también se convirtió en un lugar más dónde dormir. El cantante llegaba a las estaciones cuando abrían a las 5 a.m. para dormir en un lugar hasta el mediodía y continuar su rutina. “No era tan malo”, admitiría después. Así pasó dos años de su vida, los cuales serían una inspiración para su canción “Homeless”.

La conexión Foxx

La suerte de Sheeran cambió en 2010 cuando una grabación de su canción “You Need Me, I Don’t Need You” se volvió viral, atrayendo la atención del rapero Example, quien lo invitó a acompañarlo en su tour.

Esto a su vez lo llevó a lanzar su críticamente aclamado disco “Loose Change”, que contenía la canción “The A Team”, la cual se convirtió en un éxito. De repente, el músico ganaba más y más seguidores y se convertía en una sensación en las redes sociales y los medios de comunicación.

Pero sus días de dormir en sofás extraños todavía no habían terminado. Y es que cuando el cantante viajó a Los Ángeles, California, para encontrar una disquera terminó siendo el compañero de cuarto temporal del actor Jamie Foxx, quien lo ayudó a hacer las conexiones necesarias con la industria de la música.

La historia, según contó Foxx durante una de sus apariciones en “The Graham Norton Show”, Sheeran fue un invitado en su programa radial The Foxxhole, donde se presentó como un aspirante a cantante. El actor lo mantuvo en su hogar por seis semanas, pero también le hizo una prueba de su material como artista.

Para eso, Foxx llevó a Sheeran a un club en el centro de Los Ángeles. “Habían como 800 afroamericanos. Todos negros. Los mejores músicos de la industria y todos eran negros. Negros”, rememoró energético el actor. “Y de repente, yo digo ‘aquí está Ed Sheeran’ y él aparece con su cabello rojo y ukulele. Uno de mis hermanos - quien es un increíble guitarrista pero es fiel a la música - me decía ‘Foxx, vamos amigo. ¡Qué le estás haciendo al ambiente!’ Él (Sheeran) salió con su ukelele y consiguió una ovación de pie en 12 minutos.” Aquí el video de su presentación.

Poco después, en enero de 2011 y después de lanzar su disco “No. 5 Collaborations Project”, Sheeran consiguió un contrato con Asylum Records, casa discográfica en la que lanzó el disco “+” con el que se posicionó como uno de los jóvenes artistas más importantes del momento y, en palabras de Jamie Foxx, “el resto es historia”.

