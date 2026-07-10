Los realizadores nacionales interesados pueden postular sus proyectos mediante la página web oficial del evento o la plataforma FilmFreeway | Foto: Difusión
Los realizadores nacionales interesados pueden postular sus proyectos mediante la página web oficial del evento o la plataforma FilmFreeway | Foto: Difusión
Por Redacción EC

El festival internacional Lima Web Fest abrió la convocatoria para su edición 2026, un evento organizado por el instituto Toulouse Lautrec que se realizará del 15 al 17 de septiembre para reunir a realizadores, estudiantes, productores y nuevos talentos.

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