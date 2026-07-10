El festival internacional Lima Web Fest abrió la convocatoria para su edición 2026, un evento organizado por el instituto Toulouse Lautrec que se realizará del 15 al 17 de septiembre para reunir a realizadores, estudiantes, productores y nuevos talentos.

La décima edición del encuentro se desarrollará bajo el concepto de “Territorios Digitales”, un enfoque orientado a reflexionar sobre la expansión de las historias actuales a través de múltiples formatos como series digitales, animación, videojuegos, podcasts, fotografía, proyectos transmedia y contenidos para redes sociales.

Los realizadores nacionales interesados pueden postular sus proyectos mediante la página web oficial del evento, mientras que los participantes internacionales deberán realizar el proceso de inscripción de forma exclusiva a través de FilmFreeway.

Para este año, la competencia oficial se distribuye en cuatro grandes secciones temáticas: Series Digitales, Narrativas Expandidas, Creadores de Contenido Digital y Nuevas Voces, las cuales contemplan premios para categorías específicas que van desde la dirección y la postproducción hasta galardones dedicados a talentos emergentes, podcasts, videojuegos y formatos escolares de video minuto.

Desde su fundación, este espacio acumula una trayectoria que supera los 4,000 proyectos inscritos procedentes de más de 100 países, además de haber otorgado más de 80 premios y congregado a unos 2,500 asistentes.

El programa de actividades de la edición 2026 concentrará charlas, paneles, webinars, talleres formativos y proyecciones durante las dos primeras jornadas del evento.

Los contenidos académicos y de debate técnico abordarán la economía del creador, la producción de series, el uso de inteligencia artificial y el crecimiento de los realizadores en Latinoamérica, contando con el respaldo formativo de aliados estratégicos como Sony y Wilhelmi Foto y Video. La gala final será el 17 de septiembre.