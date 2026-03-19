Tras las imágenes difundidas por ‘Magaly TV, la Firme’, que muestran a Said Palao en una fiesta a bordo de un yate en Argentina, acompañado de modelos extranjeras junto a Mario Irivarren y Patricio Parodi, su esposa Alejandra Baigorria se pronunció al respecto.
Y es que, mediante sus canales oficiales, la empresaria explicó que su reciente hermetismo responde a un ‘shock’ emocional y a la necesidad de proteger su entorno familiar.
Así, la denominada “Gringa de Gamarra” evitó profundizar en los detalles del comportamiento de Palao, pero reconoció el impacto que el video ha tenido en su estabilidad personal.
“Si no he declarado es porque realmente no me siento lista, ni yo sé qué palabras decir. Para mí, estoy como en un momento bloqueada y les soy totalmente sincera”, manifestó visiblemente afectada.
En ese sentido, a diferencia de crisis anteriores, Baigorria destacó que esta situación la afecta de manera más profunda, pues no se trata de un noviazgo convencional, sino de una ‘familia constituida’.
“No la estoy pasando bien, es verdad. No quiero llorar, no me gusta que me vean así, pero es difícil para mí porque obviamente es una familia. No es un enamorado, es algo mucho más allá”, expresó entre lágrimas.
Asimismo, indicó que no se encuentra en condiciones de enfrentar interrogatorios públicos. “No estoy lista para que 50 cámaras vengan y me digan cosas que me van a dañar... Todavía no sé qué va a pasar conmigo, ni con mi familia”, añadió.
Por otro lado, sobre el futuro de su matrimonio con Palao, Baigorria fue clara al señalar que se tomará el tiempo necesario para procesar los hechos antes de tomar una decisión, asegurand que seguirá cumpliendo sus compromisos laborales.
“Necesito un tiempo para poder respirar, para poder asumir, para poder pensar. Hay mucho en juego, muchas cosas que analizar y conversar. Al final, la decisión de todo la voy a tomar yo”, sentenció.
