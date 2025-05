El futbolista Christian Cueva fue vinculado a una videollamada realizada durante el velorio de Lenner Alfredo Cruz Alejos, alias ‘Bala’, presunto cabecilla de la banda criminal ‘Los Patecos’, asesinado en Chimbote.

‘Amor y Fuego’ difundió el jueves 22 de mayo un video en el que se escucha a uno de los asistentes al funeral anunciar la participación del futbolista.

“Saluden a la cámara que está Christian Cueva. Se despide Christian Cueva. Christian Cueva también recuerda a nuestro tío ‘Bala’” , se escucha decir en el video.

¿Christian Cueva negó vínculo con organizaciones criminales?

Tras la difusión de las imágenes y las declaraciones en televisión, Christian Cueva ha rechazado cualquier relación con bandas criminales, alegando que las especulaciones buscan perjudicar su imagen.

Días antes, en una entrevista con Rodrigo González, conductor de ‘Amor y Fuego’, negó haber tenido vínculos con el grupo criminal ‘Los Pulpos’, otra organización con la que fue relacionado en años anteriores.

“¿Qué das a entender? ¿Que soy delincuente? Porque te lo dijo la mamá de mis hijos… eres muy ligero para hablar” , respondió molesto en una entrevista cuando se le cuestionó por sus aparentes vínculos con el hampa.

Pamela López expone mensajes íntimos con Cueva

Pamela López expuso públicamente una conversación privada en la que acusa al futbolista de mentir sobre el fin de su relación. Según el chat del 2 de julio de 2024, solo dos días antes de que Cueva anunciara su ruptura, ambos habrían mantenido relaciones sexuales.

“Christian, acabo de leer tu comunicado y sabes que estás mintiendo descaradamente. No hay necesidad de hacerlo, hemos tenido relaciones hace dos días aquí y no calza tu mentira (…) Me estoy liberando de algo que me ha atormentado todo este tiempo” , escribió López.

Esta declaración contradice la versión oficial difundida por el jugador, quien aseguró que la relación estaba completamente rota, antes de oficializar a Pamela Franco.

Pamela López evidencia a Christian Cueva con chat que le envió el 2 de julio del 2024.

Pamela Franco responde a revelaciones sobre Cueva: “Yo sí perdono la infidelidad”

En medio del escándalo, Pamela Franco, actual pareja de Cueva, decidió romper su silencio y pronunciarse sobre los polémicos chats difundidos por López.

En una entrevista con Radio Panamericana, la cantante de cumbia afirmó. “Yo sí perdono la infidelidad. ¿Por qué voy a vivir de rencores? La otra persona va a estar con una y con otra, y yo voy a estar en toda la amargura… no”, dijo

Franco también sostuvo que no piensa aferrarse al pasado: “Lo que ya pasó, pasó. El que no quiere estar contigo te lo demuestra con señales. Hay que dar la vuelta a la página”, respaldando indirectamente a Cueva.