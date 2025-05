En un giro inesperado al mediático conflicto que mantiene con su expareja Pamela López, el futbolista peruano Christian Cueva rompió su silencio y ofreció disculpas públicas por los errores cometidos durante su separación.

En un adelanto de la entrevista concedida al podcast La Fe de Cuto, conducido por el exfutbolista Luis Guadalupe, el mediocampista habló sobre su situación personal y familiar.

“Yo también me he equivocado. Pedir disculpas, pido disculpas. No soy una persona con mal corazón, no le deseo el mal a nadie”, declaró Cueva.

El jugador enfatizó que su mayor preocupación son sus hijos. indicando que su deseo es sanar la relación con Pamela López, madre de los tres menores.

“Lo único que deseo es poder sanar, poder estar bien con la madre de mis hijos, porque creo que, si ella y yo estamos bien, mis hijos van a estar superbién” , agregó.

La entrevista concluyó con un mensaje emotivo de Cueva dirigido a sus tres hijos, a quienes asegura extrañar profundamente.

Un conflicto marcado por acusaciones y tensiones familiares

Desde su separación en 2023, Christian Cueva y Pamela López han protagonizado una serie de enfrentamientos legales y mediáticos, alimentados por acusaciones de infidelidad, presunta violencia doméstica y una disputa por la manutención económica de sus hijos.

López denunció haber sufrido agresiones físicas y verbales por parte del futbolista, además de señalar que Cueva no cumple con el pago de la pensión alimentaria, obligándose a asumir los gastos familiares sola.

Frente a estas acusaciones, Christian prefirió no entrar en detalles, argumentando que prolongar el conflicto solo genera más daño.

“Ya creo que ponernos a explicar la situación... cada uno tiene su historia, su forma de decirlo. En muchas oportunidades no fue buena, así que cortar estas cosas por lo sano, también por uno mismo”, expresó.

Un mensaje directo a sus hijos

“Dios nos ha mandado tres criaturas hermosas, que los amo, los extraño. Son mi vida y eso no va a cambiar nunca. Voy a seguir luchando desde lo que me corresponde como padre y haciendo lo mejor por ellos”, finalizó.