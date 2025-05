Pamela López rechazó las disculpas públicas del empresario Luis Sánchez Aranda, conocido como Lucho Barrunto, quien en el pasado la criticó públicamente en defensa de su amigo, el futbolista Christian Cueva, expareja de la trujillana.

“Si en algún momento he hecho un comentario que ella lo ha tomado mal, claro, las disculpas del caso. Soy varón para hacerlo”, declaró Sánchez hace unos días.

Sin embargo, Pamela no se mostró dispuesta a perdonarlo, diciendo: “Tengo tantas ganas de decir tanto de ese señor, no, de ese personaje, pero prefiero abstenerme. Que me olvide, que me multiplique por cero de su vida”.

También cuestionó su interés por opinar sobre su vida privada. “Yo creo que mejor empiece por su casa, por su entorno, que no se refiera a mí”, agregó en América Hoy.

“La Cueva de KittyPam”: Pamela aclara origen del nombre

Pamela López fue consultada por el nombre de su nuevo proyecto, “La Cueva de KittyPam”, lo que generó especulaciones por la referencia al apellido de su exesposo.

“Yo tengo tres niños que apellidan Cueva y así se dio el nombre. Además, soy fanática de Kitty”, explicó Pamela, quien confirmó que el nombre está registrado en el Indecopi para evitar disputas legales.

¿Invitará a Pamela Franco?

Otra de las preguntas inevitables fue sobre una posible participación de Pamela Franco en su evento. López fue tajante al respecto.

“Particularmente, yo la descarto. Si mis socios quieren traerla, es su decisión, pero yo no la invitaría”, enfatizó.

Pamela López debuta como cantante con indirecta a Pamela Franco y Christian Cueva

La sorpresa más grande vino al final, ya que Pamela López debutará como cantante de salsa con la orquesta Sensación Salsera del Perú, interpretando la canción “Hasta el fin del mundo”, popularizada por Christian Cueva y Pamela Franco.

“Pamela López aparece y responde con música, fuerza y salsa. Canta ‘Hasta el fin del mundo’. La canción que una vez le dedicaron, pero ahora la canta a su manera. Ya no es su historia, ahora es la de todas” , anunció el grupo en redes sociales.

López debutará como cantante este sábado 24 de mayo durante la apertura de su evento “La Cueva de KittyPam”.