Christian Cueva sorprendió a todos al ofrecer una nueva entrevista donde hablará de su nueva vida y reflexionará sobre los errores que ha cometido. Esta vez, el futbolista también aprovechó para ofrecer disculpas a Pamela López tras su polémica separación y sus constantes enfrentamientos mediáticos.

En una reciente entrevista con Luis Guadalupe en “La Fe de Cuto”, el volante del Cienciano del Cusco admitió haber cometido errores en su pasado, pero reconoció que no es una mala persona.

“Si en algún momento yo también me he equivocado, pedir disculpas, pido disculpas, uno se equivoca en muchas oportunidades. No soy una persona con mal corazón, no le deseo el mal a nadie”, empezó diciendo Cueva.

“Lo único que deseo es poder sanar, poder estar bien con la madre de mis hijos porque creo que, si ella y yo estamos bien, mis hijos van a estar súper bien...”, agregó el futbolista.

Christian Cueva y Pamela López se separaron tras darse a conocer las infidelidades del futbolista. (Foto: Instagram)

Asimismo, Christian Cueva aprovechó la entrevista para desearle lo mejor a Pamela López, tanto en su vida personal como en su desarrollo profesional. Resaltó que, por el bien de sus hijos, estará siempre luchando por cumplir su rol como padre.

“Le deseo lo mejor a la madre de mis hijos, es lo más sano en este mundo. Dios nos ha mandado tres criaturas hermosas, que los amo, los extraño, son mi vida y eso no va a cambiar nunca. Voy a seguir luchando desde lo que me corresponde como padre y haciendo lo mejor por ellos”, resaltó el futbolista peruano.