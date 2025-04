Entre lágrimas, Dayanita reveló que ha perdido la mayor parte de sus ahorros tras ser víctima de una estafa relacionada con el proyecto musical que impulsó, ocasionándole una grave crisis emocional.

La actriz cómica, quien días antes había confirmado su salida definitiva de ‘JB en ATV’, relató que la experiencia fue tan traumática que le da miedo hablar públicamente sobre el presunto responsable.

“Perdí casi todo lo que tenía. Sufrí una estafa y un engaño por el tema de un evento (...) No quiero meter a esa persona porque tengo miedo. Para mí fue traumático. Voy a hacer la denuncia y la demanda” , dijo en ‘Todo se filtra’.

Pide comprensión y no ser juzgada

Dayanita pidió al público no especular sobre su salida de ‘JB en ATV’, asegurando que no tuvo problemas con Jorge Benavides ni con el equipo del programa, sino que fue una decisión personal ligada a su estado emocional.

“Con mis compañeros y mis jefes no tengo absolutamente nada (...) En JB nunca me trataron mal, incluso me abrieron las puertas. Sé que estoy cometiendo este error por mi estado emocional”, confesó.

Visiblemente afectada, pidió ayuda emocional al público: “Pido que me den la mano, que no me recriminen mucho, que no me abandonen porque malcriada no soy (...) Me fui a recostar a la tumba de mi papá. Yo no soy de molestar a mi familia y decirles lo que paso”, expresó.

Dayanita pide perdón a Jorge Benavides

Tras abandonar ‘JB en ATV’, la comediante reconoció que incumplió su contrato con Benavides, a quien le pidió disculpas públicas en “Magaly TV La Firme”.

“Perdóname por todo. Sé que estoy incumpliendo el contrato que firmé. No es que me quiero ir a otro programa. Solo quiero darme un tiempo, no me siento bien para hacer reír en la televisión, espero me comprendan. Jefe, muchas gracias”, dijo entre lágrimas.

Un episodio que ya había ocurrido antes

Esta no es la primera vez que Dayanita se aleja de ‘JB en ATV’. En 2023, la actriz también salió del programa tras protagonizar un acto de indisciplina y llegó a colaborar con ‘El Reventonazo de la Chola’, competencia directa de Jorge Benavides.