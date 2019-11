Del teatro de la calle, Manolo Rojas logró dar el crucial salto a la radio y la televisión gracias a su imitación del recordado religioso Pablo Finkenbinder, más conocido como Hermano Pablo. Si bien el ‘Brother Pablo’ le abrió las puertas del éxito al comediante nacional, fueron otras imitaciones las que catapultaron su carrera artística. ‘Jorgito’ es una de ellas.

’Jorgito’, imitación de Manolo inspirada en el excongresista aprista Jorge del Castillo, empezó siendo un político de escasas condiciones para contar chistes, pero debido a la enorme popularidad que consiguió rápidamente, pasó a convertirse en la figura principal del sketch denominado “La escuelita de Jorgito”, del fenecido espacio “Risas de América”.

Al ser consultado sobre este personaje, Manolo Rojas dice recordarlo con especial cariño: “La gente lo quiere, es infaltable en mis show, aunque también me ha traído problemas. En una oportunidad me botaron del Congreso, no me dejaron entrar porque fui vestido de ‘Jorgito’", señala.

Aquella vez, el comediante pensó que ese incidente había sido generado por Jorge del Castillo, pues estaba convencido de que a este le desagradaba la imitación. “Tenía una idea errónea de lo que realmente pasaba, hasta que lo conocí”, manifiesta.

EL ENCUENTRO

Rojas y Del Castillo tuvieron su primer encuentro hace década y media, a solicitud del excongresista. El comediante y presentador de TV Andrés Hurtado fue el intermediario.

“Un día, un amigo que es un candidato al que le están apoyando los extraterrestres (Andrés Hurtado), me dice: ‘Hay una persona que te quiere conocer, muere por conocerte, tú hazme caso’. En ese momento sale Jorge del Castillo y se dirige a mí: “Hola, qué tal, ¿cómo estás?. Te falta mucho para ser Jorgito, yo te voy a contar chistes de Jorgito'. Y me cuenta uno que no puedo repetir en este momento”, narra Manolo.

“Como estaba postulando al Congreso, me pidió que le acompañara a dos show de su campaña política . Me dijo: ‘Ve vestido como Jorgito, te voy a pagar, no va a ser gratis, aunque tú me deberías pagar porque me has imitado’. Y, sí, me pagó bien. Fue hace como quince años, era la primera vez que lo veía. Luego vino su hijo, tremendo grandazo, y me dijo: ‘¿Cómo estás, papá?’. Fue una buena experiencia", añade el comediante.

Desde entonces, la relación entre Manolo y Jorge del Castillo se afianzó. En marzo del 2011, el político peruano fue el encargado de apadrinar el espacio “Risas y salsa: La nueva generación”, programa que tuvo entre sus filas a Alfredo Benavides y a Rojas.

DE ANIVERSARIO

Manolo Rojas celebra 30 años de vida artística este jueves 21 de noviembre en el Centro de Convenciones Bianca, en Barranco, donde lo acompañarán Fernando Armas, ‘La Chola Chabuca’, Arturo Álvarez, Dany Rosales, Silvia Bardales, ‘Ronco’ Gámez, Patricia Alquinta, entre otros artistas.