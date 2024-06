La competencia en “El Gran Chef Famosos” sigue en camino y ya van cinco participantes eliminados del programa. Esta vez, la periodista Karina Borrero se convirtió en la quinta famosa en decirle adiós al programa de Latina tras no superar la noche de eliminación.

En la última noche de eliminación, Karina Borrero no logró convencer al 100% al jurado y fue eliminada, mientras sus compañeros Brenda Carvalho y José Miguel Argüelles avanzaron a la siguiente etapa de la competencia.

Tras confirmar que Karina Borrero es la quinta eliminada de la competencia, el jurado tuvo emotivas palabras hacia la periodista. Además, ella agradeció el apoyo recibido en la temporada y conmovió a más de uno con su despedida.

“Siento que en esta cocina he ganado, he ganado cocina, he ganado experiencia… Me voy feliz y les agradezco a cada uno de ustedes”, expresó la exconductora de “Arriba mi gente”.

De esta manera, Karina Borrero se suma a la lista de eliminados de “El Gran Chef Famosos”, junto a Cint G, Julinho, Arianna Fernández y Jonathan Rojas. Eso sí, cabe la posibilidad que alguno pueda regresar en un posible repechaje.

