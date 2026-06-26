Los Shapis formarán parte de la terna de agrupaciones que estará presente en el Festival de la Chicha el 28 de junio
Los Shapis formarán parte de la terna de agrupaciones que estará presente en el Festival de la Chicha el 28 de junio
Por Redacción EC

¡Grandes figuras en un mismo escenario! Las leyendas vivas de nuestra música se unen para ofrecer una noche cargada de sentimiento, nostalgia y puro sabor popular en el “Festival de la Chicha”, evento que se llevará a cabo este domingo 28 de junio en el Complejo Santa Rosa. Venta de entradas a través de Vaope.com.