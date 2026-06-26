¡Grandes figuras en un mismo escenario! Las leyendas vivas de nuestra música se unen para ofrecer una noche cargada de sentimiento, nostalgia y puro sabor popular en el “Festival de la Chicha”, evento que se llevará a cabo este domingo 28 de junio en el Complejo Santa Rosa. Venta de entradas a través de Vaope.com.

Tras un rotundo e impresionante éxito en las diversas redes sociales, los organizadores del espectáculo musical confirman que el “Festival de la Chicha” busca revalorizar el género como un encuentro cultural y 100% familiar.

Entre las principales agrupaciones y artistas estelares que confirmaron su presencia para hacer retumbar el escenario están Los Shapis, Pintura Roja, Grupo Guinda, Grupo Génesis, Alin Triple A, Pumita Andy y Los Geniales (Andrés Vásquez Álvarez), Tony y Los Internacionales Wankas, Grupo Alegría y Noche Azul.

“El Festival de la Chicha nació con la firme mentalidad de difundir nuestra música y dejar en claro que está libre de prejuicios; es un espectáculo de primer nivel. El impacto ha sido tan impresionante que ya nos estamos proyectando a una gran gira nacional para los meses de agosto, septiembre y octubre, visitando provincias clave como: Cusco, Arequipa, Huancayo, Ayacucho, Tacna y Huaraz”, manifestó el organizador del evento.

“Llevaremos a los grandes íconos y la verdadera trayectoria de la chicha exclusivamente a estadios y locales masivos. La respuesta del público es increíble: las entradas para la gira ya están al 50% de su capacidad. Queremos que todo el Perú sepa que en nuestro país hay espacio para todos: hay rockeros, hay salseros y, con mucho orgullo, hay chicheros”, agregó.

Cabe resaltar que el Festival de la Chicha se ha convertido en un verdadero furor y en un fenómeno viral en plataformas como TikTok, logrando posicionar el género a un nivel de organización de grandes eventos.

El Festival de la Chicha se realizará este domingo 28 de junio desde las 5:00 pm. en el Complejo Santa Rosa (Frente al Mall de Santa Anita). Las entradas pueden ser adquiridas a través de la plataforma de Vaope.com (25% de descuento en preventa).

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