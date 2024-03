La cantante Giuliana Rengifo viene trabajando arduamente en el desarrollo de su carrera artística, por lo que no desea involucrarse en una relación. Según dijo, prefiere estar sola y no perder su tiempo con hombres infieles, ya que sus anteriores experiencias amorosas han terminado mal.

En entrevista con el diario Trome, Rengifo aseguró que pasará Semana Santa trabajando y que no tiene tiempo para una aventura amorosa, ya que prefiere evitar que alguien la lastime.

“Prefiero trabajar que perder mi tiempo con hombres que no sirven. Todos son infieles, machistas… Sí, nos hemos vuelto más frías. Ahora solo quiero trabajar enfocarme, en vivir en paz, no deseo que nadie me lastime, para mí todos son malos, machistas, infieles, cobardes”, señaló la cantante.

“Ahora nadie quiere comprometerse ni nada exclusivo y para que me engañen, prefiero mi soledad y mi trabajo... Ya se perdió todo eso en el hombre, es cierto solo quieren ‘picar’ aquí y allá”, añadió la intérprete de cumbia.

Como se recuerda, una de las recientes apariciones públicas de Giuliana Rengifo fue en el estadio Alejandro Villanueva, donde asistió como espectadora de la victoria peruana sobre la selección de Nicaragua. Según dijo, es la nueva cábala de la selección, ya que era la primera vez que iba al estadio a ver a la blanquirroja.

“Es la primera vez que fui a ver un partido de la selección. Había mucha expectativa porque iba a jugar Paolo Guerrero, Lapadula, entre otros. Disfruté mucho de estar en el estadio y de alentar a los chicos, pero sobre todo de verlos ganar. Fui y les di buena suerte. Soy la nueva cábala”, dijo.

