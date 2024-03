Edwin Sierra fue ‘ampayado’ con una joven de 28 años, llamada Carolina Huanca, con quien estaría saliendo desde el año pasado tras su separación con Pilar Gasca. De acuerdo a las imágenes difundidas en ‘Magaly TV: la firme´, el comediante le habría dado una nueva oportunidad al amor.

En el material audiovisual, se evidenció que ambos se estaban despidiendo con un beso en los labios, esto evidencia que llevarían un tiempo saliendo. El programa también informó que a mediados de febrero, los encontraron en Chacarilla, bajando de la camioneta del actor y luego entrando a un local de Surco.

Ese mismo día, los captaron en el aeropuerto. Al parecer, viajaron a Iquitos, pues posaron en varios lugares parecidos, la misma piscina y compartieron fotos en redes sociales.

Hasta el momento el cómico no confirmó si mantiene una relación amorosa con la modelo o si simplemente se trata de una amistad cercana. Sin embargo, Carolina Huanca negó la existencia de alguna vinculación con Edwin Sierra.

“No sé de lo que me hablas, perdóname. No sé nada de nada”, dijo la joven a las cámaras del programa de espectáculos antes mencionado.