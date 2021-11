El modelo belga Greg Michel, recordado por su haber formado parte del desaparecido reality “Combate”, reapareció en redes sociales para compartir una serie de videos en los que habla sobre su estado actual tras el accidente que sufrió en un gimnasio de Tarapoto.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el exchico reality compartió una serie de videos en los que habla con la voz entrecortada y señala que tiene un brazo totalmente inmovilizado. Además, contó que el día de hoy habrá una junta de médicos para ver si se puede reconstruir su mano tras el accidente.

“Quería comentar a todos que salgo de mi tercera operación, desde anteayer recién puedo usar el celular. Quería agradecerles por todos los mensajes que he recibido, por todo el apoyo que he recibido también y que van a tener que operarme una vez más para poder reconstruir mi mano porque no la puedo mover, pero sé que las cosas van a estar bien”, contó Greg Michel.

“Mañana hay una junta de médicos aquí (Hospital Dos de Mayo) y vamos a ver si es que reconstruimos esa mano o nos quedamos con rehabilitación y lo que queda, así que nada chicos”, añadió el modelo belga.

Por otro lado, el exchico reality también contó que al verlo con el celular en la mano, su doctora lo regañó pues necesita descanso absoluto. Tras agradecer el apoyo de sus seguidores, pidió que sigan orando por él.

“Mi doctora vino a regañarme porque no puedo estar mucho en el celular, no puedo conectarme mucho porque tengo el brazo totalmente inmovilizado y el otro lo tengo lleno de agujas. A seguir siendo fuerte como siempre he sido y como ustedes lo han sido por mi”, precisó el modelo.

