La cantante Leslie Shaw despejó los nuevos rumores sobre una presunta separación de ‘El Prefe’ y aseguró que su relación marcha muy bien, al punto que todavía mantienen sus planes de matrimonio y considera que ambos son “almas gemelas”.

En una reciente conversación con América Espectáculos, la intérprete de “La Faldital” descartó una ruptura sentimental y dijo que está muy enamorada del artista cubano El Prefe, con quien está comprometida.

“Si me voy a casar, nunca me he sentido tan libre, me siento muy feliz con Leo porque me ama como soy, me siento completa con él, nunca me discute, nunca me pone peros, que la ropa, que no sé qué. En verdad estoy sorprendida porque un chico joven me entienda tanto, yo creo que somos almas gemelas”, dijo Leslie Shaw.

Como se recuerda, los rumores en torno a una posible separación entre Leslie Shaw y El Prefe surgieron a raíz de una publicación de la ‘gringa’ en redes sociales, donde se refirió a las relaciones desgastantes.

“Muchos te dirán creída, y sí, te volviste exclusiva, reservada y selectiva, no persigues a nadie, no aceptas migajas, ni toleras que te engañen, no estás para juegos, ni para relaciones desgastantes, sacaste de tu vida lo que ya no servía y te ubicaste en el primer lugar de la lista, no eres egoísta por reconocer tu valor, enfocarte en ti no te dañó el corazón, te arregló el corazón, te arregló la vida. Mantente ahí y no le bajas ni una línea”, señala su publicación.

