La noticia del embarazo de Greissy Ortega, fruto de su relación con Randol Pastor, ha causado controversia.

Como se recuerda, la colombiana reveló que tiene cuatro meses de gestación y aseguró que, a pesar de no haberlo planeado, están preparados para recibir al bebé.

“No pensábamos que iba a llegar pronto, pero Dios lo mandó así. Nosotros estamos plenamente preparados y sabemos la responsabilidad que tenemos”, declaró a Trome.

Sin embargo, Magaly Medina cuestionó el embarazo de Ortega, expresándole su desaprobación en vivo durante una entrevista, donde aseguró que su futuro hijo ‘vendrá a sufrir’.

“Esas criaturas no piden venir al mundo. No están en circunstancias, vas a traer a otro niño a sufrir. Tienes tres sufriendo, vas a tener uno cuarto”, afirmó Medina en su programa de ATV, ‘Magaly TV, la Firme’.

También recordó que Ortega enfrenta problemas legales con el padre de sus otros hijos, Ítalo Villaseca, y que ha denunciado falta de apoyo económico.

En respuesta, Greissy defendió su rol como madre y aseguró que siempre ha trabajado para sacar adelante a sus hijos.

“Yo me he hecho responsable nueve años de mis hijos porque me tocó mantener un niño más que era él (su expareja). Si tú no sabes, es mejor no decir nada”, respondió.

El enfrentamiento escaló cuando Medina advirtió que no ofrecerá ayuda en el futuro, tal como hizo anteriormente.

“Cuídate y ojalá después no estés pidiendo ayuda, porque Randol no tiene para mantener a tu nuevo hijo”, sentenció la comunicadora.