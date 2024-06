La conductora de espectáculos Magaly Medina no se presentó en su programa “Magaly TV, la firme” el último lunes 17 de junio. En su lugar se emitieron una serie de reportajes del espacio de farándula de los últimos días. ¿Qué sucedió con la popular ‘Urraca’?

A través de su cuenta oficial de Instagram, la presentadora de espectáculos compartió un video en el que reveló que su ausencia en el programa es debido a un problema de salud. Eso sí, prometió que regresará este martes con “mucho ‘raje’”.

“Mis queridos televidentes, tengo que compartir con ustedes una mala noticia, aunque para otros debe ser buenísima. Esta noche no voy a poder salir al aire porque tengo una faringitis que no me permite hablar”, dijo Magaly Medina.

Según comentó la presentadora, se puso todas las inyecciones posibles para recuperarse a tiempo e hizo muchas gárgaras; sin embargo, no recuperó su voz a plenitud. “Teníamos raje, mucho raje”, señaló.

Pese a que viene recuperándose de forma favorable, todavía no está al 100% para retomar sus labores; sin embargo, regresará a la conducción este martes. “Mañana les prometo que ahí estaré, aunque sea con esta voz; pero ahí estaré”, puntualizó.

Hoy no habrá #MagalyTVLaFirme porque Magaly Medina cuenta que tiene faringitis y no ha logrado recuperarse. Dice que mañana si hará programa 👇🏼 pic.twitter.com/hIAdSIsmxQ — Ric La Torre (@RicLaTorreZ) June 18, 2024

Cabe señalar que, ante la ausencia del programa en vivo, ATV presentó una selección de programas pasados en los que se pudo ver a Magaly Medina con diferentes vestuarios.

Ana Paula Consorte continúa su viaje por suelo estadounidense y apoyó a la Selección Peruana en su amistoso con El Salvador, la modelo brasileña se declaró hincha de Paolo Guerrero y aseguró que se convertirá en el goleador de esta Copa América 2024. (Video: América TV)