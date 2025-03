Las recientes declaraciones de Pamela López en “El valor de la verdad” no pasaron desapercibidas para Melissa Klug, quien fue señalada por la aún esposa de Christian Cueva de haber mantenido un romance con el futbolista. Aunque al inicio evitó hablar del tema, luego aseguró que dará su versión con pruebas.

Las cámaras de Amor y Fuego la abordaron en su residencia, pero en un primer momento prefirió no declarar, argumentando que estaba por ingresar a una reunión. Sin embargo, más tarde envió un mensaje al programa dejando entrever que tiene información que podría cambiar el panorama.

Pamela López apareció en el valor de la verdad y contestó diversas preguntas. (Foto: Captura de video)

“No mamacita, ya no puedo, tengo que responderle a la señora de la misma forma como lo hizo ella, con pruebas, porque a mí también me contaron muchas cosas”, afirmó Klug. Sus palabras dejaron entrever que tendría información aún no revelada sobre la expareja de Cueva.

Las declaraciones de López también han generado consecuencias en la relación de Melissa Klug con el futbolista Jesús Barco. Tras la polémica, el deportista optó por cerrar sus redes sociales y mantenerse alejado del ojo público.

En su participación en El valor de la verdad, Pamela López reafirmó su postura y aseguró que Christian Cueva le confesó haber tenido intimidad con Melissa Klug, madre de los hijos de Jefferson Farfán.

Además, López afirmó tener pruebas de conversaciones entre el futbolista y Klug, e incluso leyó un mensaje que, según ella, intercambiaron. “Él le escribió: Te adoro, mi amor, quiero que siempre seas mía, eres todo para mí en serio”, citó en el programa. Según la empresaria, Klug habría respondido con un: “Y no te suelto”.

Asimismo, López reveló que Cueva le compraba accesorios de lujo a Klug e incluso le organizaba viajes. Sin embargo, aseguró que cuando el futbolista se percató de que solo lo estaban utilizando, decidió alejarse.