¿El amor nació en las instalaciones de ATV? Mónica Cabrejos fue captada en saliditas junto al exDJ de Magaly Medina. Las imágenes dejaron sorprendida a la conductora de televisión, en especial por las últimas declaraciones que dio la escritora sobre sus pretendientes.

Todo empezó cuando la comunicadora salió de un restaurante de Miraflores y se subió a la parte delantera de un auto. Los ‘urracos’ trataron de identificar al acompañante de la periodista, pero fue imposible porque tenía gran parte del rostro cubierto .

No obstante, y luego de varios minutos, el conductor bajó en un grifo, esta vez con la cara descubierta y grande fue la sorpresa cuando los investigadores confirmaron que era Dj TexBeat, quien hasta hace poco trabajó con Magaly Medina .

Ambos se habrían conocido hace solo unos días cuando Mónica Cabrejos visitó el programa para hablar de su situación sentimental y de sus gustos en las citas.

“Estoy soltera hace bastante tiempo, como unos 9, 10 meses. Me incomoda cuando un hombre se me acerca y me dice que tiene miedo que lo ampayen. Si me invitas a mí, ¿qué crees que va a pasar? Me gusta que las salidas sean en un café, preferiblemente en la ventana, en la avenida grande donde pasan bastantes carros y hay bastante luz”, señaló en la edición del 30 de agosto.

Trome | Mónica Cabrejos ampayada con Dj (Magaly Tv, La Firme)

Ante esto, Magaly Medina le pidió una explicación a la escritora, ya que días previos había dicho que no le gusta que la oculten. El DJ responde al nombre de Jesús Estrada y tiene 32 años de edad.