‘La Llamita Tere’ se ganó el corazón del público televidente tras su aparición en “Mujeres al mando”, programa matutino de Latina que llegó a su fin en febrero de 2022. Pese a su gran aceptación en la pantalla chica, la persona detrás del pintoresco personaje decidió no revelar su verdadera identidad.

A diferencia de Ricardo Bonilla, actor que le dijo a todo el Perú que él es el responsable de dar vida a ‘Timoteo’, la mujer detrás de la ‘La Llamita Tere’ prefiere guardar este secreto con siete llaves, pero sí se animó a conversar con El Comercio para brindar detalles de su experiencia en el desaparecido espacio de Latina.

Ricardo Bonilla da vida a 'Timoteo'. (Facebook de Ricardo Bonilla).

“Trabajo hace muchos años en una productora de eventos infantiles y mi jefa, quien ha trabajado con Barney, siempre me dijo que hay que mantenernos perfil bajo por la magia del personaje y sobre todo cuando se trabaja con los niños... Los adultos saben que hay una persona detrás, pero los niños no, ellos creen en el personaje y quitarles esa ilusión no siempre es bueno. Por eso siempre he sido muy perfil bajo en mis redes sociales. Solo la gente de mi entorno sabe que yo era ‘La Llamita Tere’”, contó.

“Algunos medios periodísticos trataron de comunicarse conmigo y hasta el propio canal (por Latina) me quiso entrevistar, pero ellos querían saber más de mi entorno y temas personales, pero no acepté porque quiero que esos detalles se mantengan en privado. Recuerdo haberle dicho a la gente de producción de ‘Mujeres al mando’ que cada vez que subían fotos del detrás de cámaras, ellos etiqueten (en redes sociales) a ‘La Llamita Tere’ y no a mí”, confesó.

De asistente de producción a realizar su aparición en la TV

La mujer detrás de ‘La Llamita Tere’ es enfermera de profesión, pero tuvo un problema con su salud y desde entonces se alejó ese trabajo para enfocarse en otros proyectos laborales. Es así que desde hace 15 años se unió a la productora “La fábrica de la diversión”, donde se desempeña como vestuarista y creativa.

La propuesta para formar parte del elenco de “Mujeres al mando” llegó cuando ella estaba atravesando una difícil etapa emocional tras perder a su padre, su más grande fan. Con ciertas dudas, ella aceptó el proyecto que la llevaría a los hogares de las familias peruanas.

“En marzo de 2021 un amigo me hizo la propuesta —para formar parte de Latina— porque necesitaban una chica que baile, que actúe y que sea muy extrovertida, pero en ese entonces yo no estaba pasando por un buen momento porque había perdido a mi papá y para mí todo era muy complicado”, relató.

“Al inicio lo dudé mucho, pero al finalmente me animé. Cuando llegué al casting les conté que era parte de un equipo de producción y que hacía teatro para niños. Además que trabajaba para una orquesta musical”, contó sobre su primer acercamiento con el equipo de Latina.

Según explicó, la indumentaria de ‘La Llamita’ era súper incómoda y tuvo que agregar muchas “cosas extras” a su personaje, que usaba taco 15 en todo el programa en vivo.

'La Llamita Tere' junto a la cantante Micheille Soifer en el set de "Mujeres al mando". (Foto: @lallamitatere).

La permanencia de ‘La Llamita’ no fue tarea fácil, ella tuvo que competir con otros personajes. “Se hizo un concurso de muñecos con ‘La palta emocionada’, ‘La pantera’ de Zaperoko y con otro muñequito que bailaba negroide... Sentí nervios, pese a que tenía experiencia haciendo personajes en eventos infantiles”.

“Creo que lo que me ayudó es saber los pasos básicos de algunos géneros porque en mi trabajo con la productora ya compartía con bailarines profesionales y siempre estaba en los ensayos. Todo eso se me quedó y lo puse en práctica durante mis primeras apariciones en el set (de ‘Mujeres al mando’). Bueno, finalmente me quedé”, señaló.

'La Llamita Tere' antes de su primera aparición en el set de "Mujeres al mando". (Foto: @lallamitatere).

‘La Llamita Tere’: ¿Con qué conductora se llevaba mejor?

La última etapa de “Mujeres al mando” estuvo bajo la conducción de Maricarmen Marín, Giovanna Valcárcel y Thais Casalino, quienes compartían set con ‘La Llamita’.

“Todas fueron muy amables y buenas personas conmigo. Maricarmen (Marín) era muy dulce, tal y cual se muestra en la televisión. En cambio Thais (Casalino) era la más correcta del grupo y era la que me frenaba cuando yo quería improvisar algo en el set”, reveló.

“Giovanna (Valcárcel) es todo un personaje. Es un mate de risa y cuando no tenía su agua, yo le traía porque me nacía ser muy servicial con ella. Ella fuera de la pantalla es aún más extrovertida y era súper divertido trabajar con ella”, indicó sobre su excompañera.

Pese a que compartía set con las presentadoras del espacio matutino, ‘La Llamita’ hizo más conexión con los trabajadores del canal.

“Hice más amistad con los camarógrafos, con los asistentes y con la mayoría del equipo de montaje, ellos me decían: ‘tú haces el programa’ y eso me incentivaba a crecer más con el personaje”, aclaró.

Maricarmen Marín, Giovanna Valcárcel y Thais Casalino eran las presentadora de "Mujeres al mando". (Foto: Latina).

‘La Llamita Tere’ y su disfraz incómodo, pero que la hacía feliz

Pese a que le gustaba su trabajo como animadora del programa matutino, ‘Tere’ tuvo momentos donde quiso abandonar el proyecto. A veces, ella tenía puesto el disfraz por tres horas y no salía al aire, porque el espacio se enfocaba más en segmentos dedicados a la farándula local: “Habían momentos donde el programa se enfocaba en temas muy del espectáculo y eso no me gustaba... No me gustaba hacer tiktoks porque me hacía sentir como una tonta. Entiendo que al resto de gente le pueda gustar, pero a mí no, me sentí incómoda... Me gusta hacer cosas diferentes”.

“A veces era imposible poder respirar con el disfraz. Al inicio de mi personaje, yo tenía que usar taco 15, pero pedí algo más cómodo y adopté algunas cosas que yo creía conveniente para mi comodidad. Nunca me dijeron que no”, explicó.

Actualmente, ‘Tere’ está enfocada en otros proyectos junto a la productora “La fábrica de la diversión” y su orquesta musical. Hasta el cierre de esta nota, ella no ha recibido la propuesta de volver a Latina con el personaje que le abrió las puertas de la televisión.

Ella recuerda con nostalgia las comisiones que le encargaban junto a los reporteros del programa, donde podía compartir con el público en la calle, pese a que su personaje no hablaba.

“Recuerdo mucho el trabajo de campo, donde me encontraba a niños y me abrazaban con cariño. Eso es lo que más valoro de este personaje. Se extrañan esos momentos”, concluyó.