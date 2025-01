Raúl Carpena, de 21 años, conocido por su participación en “Esto es guerra” (EEG), debutó como DJ, presentándose en una discoteca de Chiclayo con una propuesta musical que mezcla tecno, reggae y electrónica con su estilo personal.

Carpena dijo estar motivado por su nueva faceta artística, destacando el vínculo que tiene con la música. “Siempre he estado ligado a la música, ya que bailo marinera y tengo mi propia academia. Además, me di cuenta de que soy bueno en la mezcla de sonidos, por lo que decidí apostar por esta propuesta”, comentó.

Entre los artistas internacionales a quien admira, el exchico ‘reality’ dijo que David Guetta fue su inspiración, pero tiene interés por crear un sonido propio. “Quiero demostrar que tengo talento y pasión por la música”, añadió.

En cuanto a su formación, Carpena destacó la influencia de DJ TolinchiLove (Mauricio Tola) y su actual mentor DJ Towa (Juan Cutimbo). “Estoy trabajando con DJ Towa para perfeccionar mi estilo”, dijo.

A futuro, Carpena desea expandir su carrera, tanto como DJ y productor musical. “Mi meta es ser reconocido como productor de música de diferentes géneros”, señaló, agregando que le gustaría componer para películas, teniendo a Jaime Cuadra como ejemplo.

La presentación en Night Chiclayo es solo el inicio de su carrera. Carpena tiene previsto presentarse en otras ciudades del país, incluido Lima.

Aunque enfocado en su carrera musical, Raúl Carpena expresó gratitud por haber participado EEG, aclarando que todavía no ha recibido una invitación para regresar. “Todavía no me han llamado, pero siempre estaré agradecido con la familia de EEG. Me cambió la vida”, señaló.