El cantante y conductor de televisión Raúl Romero, recordado por su papel como presentador de “Habacilar”, se ha vuelto noticia debido a una divertida reacción que tuvo sobre el escenario el pasado 26 de marzo, cuando desde el público le gritaron: “feo”.

El anecdótico hecho sucedió en Arequipa durante el festival Juntos x el Rock, cuando Raúl Romero había terminado su primera canción. En vez de recibir los aplausos de sus seguidores, Romero fue ovacionado al grito de “feo”.

“¿Ah? ¿Feo? Son un público juguetón, todo porque han pagado 50 soles. Qué hue... Les gusta el feo feo, les gusta la bromita. Bueno, vamos a comenzar de nuevo”, respondió Romero; sin embargo, cometió un error a propósito para molestar al público. “¡Buenas noches, Cusco!”,dijo.

Esta broma hizo que los asistentes al festival gritaran nuevamente “feo”, lo que provocó que Raúl Romero siguiera bromeando sobre Arequipa. “¿Qué cantantes se permitirían bromear así con el público? Me quieren, huev... Y yo los quiero a ustedes por eso les digo ¿A qué cantante se lo recibe con feo, feo?”.

Tras esta conversación con el público, el cantante dijo: “¿Quién quiere que cante? Que levante la mano quien quiere que hable huev...”. Al ver que la mayoría optó por la segunda opción, el exconductor de TV se retiró del escenario, dejando caer el micrófono mientras se iba.

“No me hables ni m..., no me vale ni m... (50 soles), no vale nada, con...”, se le oye decir mientras abandona el escenario. Sin embargo, volvió a los pocos segundos para continuar con el espectáculo. “Se han salvado porque ya me pagaron el contrato completo, así que cantamos”, dijo antes de continuar con su presentación.

VIDEO RECOMENDADO Raúl Romero tuvo una airada reacción durante show en Arequipa. (Video: @elvia_up)

Si bien muchos pensaron que la reacción de Raúl Romero si había sido una reacción de enojo con el público, lo cierto es que todo formaba parte del show que había preparado. Como se sabe, Raúl Romero tiene acostumbrado a sus seguidores a un peculiar sentido del humor.