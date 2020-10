Conforme a los criterios de Saber más

Vanessa Terkes sorprendió al mundo del espectáculo al anunciar que se ha inscrito como precandidata para el Congreso por el partido Alianza Por el Progreso con miras a las elecciones generales de abril de 2021.

Como ya es usual para la actriz de 42 años, el anuncio lo realizó por sus redes sociales, con un mensaje donde señaló que el postularse no fue “una decisión fácil” y que ya formaba parte del partido de César Acuña desde el 2014.

Esta no es la primera incursión en la política de Terkes, aunque sí la primera vez que ella es la candidata. Y es que la protagonista de “La Tayson” experimentó lo que es estar en campaña a mediados del 2018 cuando su entonces pareja y luego esposo, George Forsyth, llevó una exitosa carrera para la alcaldía de La Victoria. Hacemos un recuento de esta experiencia.

ROMANCE VERTIGINOSO

Todo comenzó en el set del “El Dorado”, un ‘reality’ con la misión de promocionar el turismo al Perú que se emitió por Latina en octubre del 2017. Para esto eligieron a 16 figuras de la farándula y el deporte, entre ellas a Terkes y a Forsyth, quienes durante cuatro meses viajaron a diversos parajes de nuestro país para realizar múltiples pruebas físicas y mentales.

Desde ahí el romance evolucionó a paso galopante. En noviembre del mismo año fueron captados tras una salida nocturna en Cusco. Poco tiempo después se supo que pasaron el Año Nuevo juntos y para los primeros días de 2018 el exarquero confirmó su relación con una foto desde la playa de Tulum (México) en donde se lo veía besando a Terkes con la leyenda “Felicidad”. Para el 3 de enero ya estaban comprometidos.

ASPIRACIONES POLÍTICAS

El romance pasó sin muchas novedades a pesar de estar conformado por dos figuras de la farándula. En ese entonces Terkes todavía estaba involucrada en la producción de "Ay güey! para Televisa, motivo que la mantenía en México, pero la relación a larga distancia no pareció afectar el amor que tuvieron.

Pero la relación de pareja sufrió su primer gran cambio cuando, a mediados de mayo del 2018, George Forsyth anunció oficialmente su postulación a la alcaldía de La Victoria, cargo que había ocupado ya temporalmente en 2014 cuando reemplazó a Alberto Sánchez Aizcorbe.

Si bien Terkes estuvo desde el comienzo al lado de su prometido, mostrándose muy cariñosa en un recorrido por Gamarra que sirvió como acto inaugural de la campaña, la actriz confesó meses después que tuvo reparos iniciales cuando Forsyth anunció sus intenciones de meterse de lleno a la vida política.

Vanessa Terkes y George Forsyth (centro) junto al entonces candidato por la alcaldía de Lima por Somos Perú, Juan Carlos Zurek. (Foto: Renzo Salazar/USI)

“¡¿Qué estás haciendo?!”, fueron las primeras palabras que Vanessa Terkes le dijo a su entonces pareja cuando este le dijo sus aspiraciones. En un cándido diálogo con Somos pocos días después de terminada la campaña, la actriz admitió que nunca le gustó ver temas políticos, pero que a raíz de su relación se interesó más en la cuestión. “He comenzado a ver un poquito, por todo lo que me habla George. Hay mucho por hacer. Y yo no me voy a meter. Él es el experto. Es un mundo difícil. Yo lo que pienso es que si uno tiene la conciencia limpia, no pasa nada. Y estoy segura de que él la tiene”.

Aunque todavía atada con sus responsabilidades en México, Terkes frecuentemente viajó al Perú para ser una presencia constante en en los eventos proselitistas organizados por Forsyth, apareciendo junto a su prometido en mítines y visitas a distintos lugares de La Victoria. Pero con el pasar de las semanas la pareja se estaba preparando para un evento importante también en la campaña, el día de su boda.

VOTOS MATRIMONIALES

Vanessa Terkes y George Forsyth se casaron el sábado 25 de agosto del 2018 en el Palacio Municipal de La Victoria rodeados por familiares y amigos. A primera vista no había nada inusual del matrimonio, más allá de la presencia de la prensa atraída por el alto perfil de ambas figuras. Pero después de que a las 4 p.m. los nuevos esposos intercambiaron votos, las personas que los esperaban afuera del edificio no solo eran sus fans, sino también un grupo de partidarios que visiblemente mostraban las camisetas del partido Somos Perú.

Las actividades posteriores a las nupcias tampoco fueron tan usuales, ya que la pareja viajó a la Plaza Manco Capac para un concierto que fue más de un evento proselitista, donde visiblemente se lucieron pancartas políticas y en donde intervino el político Juan Carlos Zurek, entonces candidato a la alcaldía de Lima.

Aunque en varias ocasiones Forsyth y Terkes afirmaron que se casaron por amor, algunas personas no dejaron de criticar las nupcias como un artilugio político. “Se casaron frente a la municipalidad, con globos del partido, no sé si hay un arreglo entre ellos. Si ella quiere darme el buqué para casarme, prefiero hacerlo por amor y no porque me estén usando para una campaña política. Creo que se están burlando del Perú”, consideró la modelo Tilsa Lozano.

Mientras tanto, la expareja de George Forsyth, Claudia Ramírez, reflexionó en una entrevista con Trome que el matrimonio tuvo un resultado positivo para la campaña política del exarquero. “Si se casaron y les está funcionando el tema para la campaña, bien por él. Qué viva el amor, que se case y les dure. Si son cuestiones políticas, ya el tiempo lo dirá”. A pesar de esto, consideró que Terkes " es una mujer inteligente y no creo que se deje utilizar por nadie. La verdad, no creo que se preste para un circo, a tal punto de un matrimonio. Prefiero pensar que no"

Concierto realizado tras la boda civil de Vanessa Terkes y George Forsyth. La actriz lanza su buqué a una multitud donde ondean banderas de Somos Perú. (Foto: Ernesto Quilcate/El Comercio)

Otra que no pudo dejar de opinar fue la actriz Karen Dejo. “Me pareció algo inusual el matrimonio. Que les vaya super bien, ha sido su decisión. Que todas las especulaciones que hay a su alrededor solo sean eso, especulaciones. Dicen que es una estrategia política, pero solo el tiempo dictamina si esas cosas son ciertas o no”

Cabe señalar que en 2020, después de que la relación entre Terkes y Forsyth explotara públicamente, la propia Vanessa Terkes pareció adoptar una opinión similar sobre su matrimonio, al responder tras ser cuestionada sobre los rumores del posible romance entre su expareja y Alejandra Baigorria que “la gente se da cuenta de las cosas, el peruano no es tonto. ¿Ya vienen las elecciones, no? Ja, ja, ja... Mejor calladita me veo más bonita”

La boda religiosa fue solo unas semanas después, el 15 de septiembre de 2018,en la Basílica de San Pedro del Cercado de Lima. Un mes después, Forsyth fue declarado alcalde de La Victoria.

PRIMERA DAMA, PRIMERA TRABAJADORA

Desde un inicio Vanessa Terkes pareció querer darle su propio giro a su rol como la esposa del alcalde, incluyendo rechazar el título de primera dama. “Eso de primera dama no me gusta tanto. El título no me gusta. En todo caso, seré la primera trabajadora del municipio”, afirmó Terkes en una aparición en “Edición Matinal” con Milagros Leiva.

Mientras tanto, a fines de octubre de 2018, Terkes ensayó lo que iba a ser su rol social mediante una visita a Gamarra sin su esposo en la que, con su característica confianza, interactuó con los victorianos escuchando sus quejas, pedidos y problemas.

Sesión de fotos de Vanessa Terkes en Gamarra en octubre de 2018, poco después de que se declarara a George Forsyth como el alcalde electo de La Victoria. (Foto: Fidel Carrillo/El Comercio)

“Siempre he hecho obras sociales, pero no lo difundo. Es un compromiso con Dios. La gente que me conoce lo sabe.”, afirmó la actriz. “Acá me interesa, como Vanessa Terkes, no como esposa del alcalde, tener un rol social en el distrito. Quiero hacer gestiones que ayuden a las personas. Me interesa ser un nexo entre un necesitado y alguien que pueda ayudar o hacer una donación.”

SEPARACIÓN

Pero las grietas en la relación se hicieron presentes rápidamente y a poco tiempo de que el exfutbolista asumió su nuevo rol como alcalde de La Victoria empezaron a circular rumores de una posible separación.

El final llegó el 8 de mayo del 2019. El desencadenante fue supuestamente una fotografía donde se veía a Forsyth disfrutar una noche de jolgorio sin su esposa, quien poco después confirmó el fin de la relación. “Quiero comentarles que en mi matrimonio como con mi esposo siempre entregué amor, tiempo y respeto en beneficio de cuidar nuestro hogar. Lamentablemente, asuntos muy internos y privados de pareja, hacen que hoy tome la triste decisión de separarme en pro de mi tranquilidad emocional”, escribió.

La pública pelea durante la separación, que incluyó una denuncia sobre violencia familiar hacia el alcalde de La Victoria, pareció haber también alejado a Terkes de la vida política.

Es así que en una entrevista con el programa “Domingo al día” en noviembre de 2019 reveló que a pesar de haber recibido propuestas de dos partidos políticos para lanzarse al Congreso de la República, no aceptó.

“No estoy interesada en eso. La política es ayudar a las personas, pero yo lo hago a mi manera. A mí no me gusta robarle a la gente”, expresó en ese entonces Vanessa, una opinión que cambiaría un año después con el anuncio de su precandidatura al Congreso por el partido Alianza Por el Progreso. Y es que en el amor y la política, no hay certidumbres.

