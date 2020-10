La cantante Yahaira Plasencia se animó a participar del programa “El Reventonazo de la Chola”, ahora que Daniela Darcourt dejó su faceta de actriz cómica junto a la ‘Chola Chabuca’ y retomó sus actividades de cantante.

En un avance del espacio de América TV, se aprecia que la salsera se emocionó al cantar el tema “Ya te olvidé” y sufrió un impase luego de que subiera a una silla y esta se rompiera, provocando que resbale.

De inmediato, Fernando Armas y Manolo Rojas tuvieron que sostenerla para que no caiga mal. “Encima que al lugar que me traen no hay buenas sillas”, dijo la cantante.

Pese a ese resbalón, la salsera siguió adelante en el sketch junto a la ‘Chola Chabuca’ que bromeó por lo sucedido. Mientras que Armas no dudó de ponerle más humor y le recomendó que cante “Mal paso”.

Pero eso no fue todo. Yahaira también interpretó el tema “Adiós amor” de Darcourt. ¿Será un mensaje a Jefferson Farfán?, pues días atrás se reveló que ambos terminaron su relación de cinco años.

La salsera también presentará en exclusiva en “El Reventonazo de la Chola” su nuevo sencillo “Ulala”, producido por Sergio George y que se estrenará este viernes 30 de octubre en todas las plataformas.

