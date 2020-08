Tras ausentarse seis meses de la televisión, la conductora Karen Schwarz vuelve a las pantallas con “Modo espectáculos”, una propuesta de entretenimiento que se transmitirá por Latina a partir del 2 de setiembre. Para Schwarz, este programa será una buena vitrina para mostrar cómo los artistas se han reinventado durante la pandemia. “Muchos han perdido su trabajo y es bueno darle exposición a sus emprendimientos y proyectos”, señala.

►”Urban Freestyle”: cuando las batallas llegan a la televisión

►”Curarse en salud”: siete creencias erróneas acerca del COVID-19

De igual modo, uno de los objetivos es ampliar la oferta de entretenimiento para el público. “Queremos que la gente tenga un descanso de lo duro que resulta ver tantas noticias lamentables de lo que ocurre actualmente. Es un momento muy doloroso para todos. Vemos que los contagios continúan. Por eso nos preocupamos en tener una parrilla de contenidos variada, lo cual es importante para el televidente”, afirma.

Como se recuerda, su última aparición en señal abierta fue en “Mujeres al mando”, donde formó parte del panel de conducción. Cuando comenzó la cuarentena, vio a muchos amigos y compañeros quedar en la incertidumbre en el ámbito laboral. No obstante, detalla que en su caso siempre contó con el apoyo de Latina. “Estuvieron pendientes de mi embarazo y me acompañaron en este periodo. Luego me propusieron regresar y no había que pensarlo demasiado. Es una oportunidad que me da un canal con el que trabajo desde hace bastante tiempo”, relata.

A pesar de este respaldo, la presentadora confiesa que también vivió momentos de angustia, algo que superó gracias al apoyo de su familia. “En lo personal había mucha incertidumbre. Cuando empezó esto yo estaba embarazada y me preocupaban mis controles, si en farmacias habría lo que necesitaba, si tendría que hacer colas para que me atiendan. Me daba mucho miedo contagiarme. Ha sido difícil, pero mis hijas están bien y eso es lo primordial”, asegura.

DE VUELTA AL SET

Aunque todavía se está terminando de construir la escenografía, la conductora ya ha visitado las instalaciones de Latina. Ahora tiene que someterse a protocolos de seguridad que cambian por completo su experiencia en el estudio. “Antes cuando llegaba al canal disfrutaba mucho de estar en contacto con mis compañeros y el equipo técnico. Extraño eso, más aún esta vez porque se ha formado un nuevo grupo y no se dan las mismas oportunidades para afianzar nuestra relación”, cuenta.

Schwarz es consciente de los riesgos que implica salir a trabajar, pero no deja que eso la limite. Al contrario, precisamente por ello pide a la audiencia que redoblen esfuerzos por cuidarse. “Después de tantos días en medio de esta crisis, hay que asumir que esto se mantendrá un tiempo más. Tenemos que sobreponernos a las dificultades y hallar maneras de salir adelante. Hay temor y por eso debemos tomar todas las medidas posibles para protegernos”, concluye.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

El imitador de Enrique Bunbury ganó la temporada actual de “Yo soy”

Imitador de Enrique Bunbury ganó “Yo Soy: Grandes Batallas”. (Video: Latina)