Dos semanas después de que el creador Ryan Murphy anunciara el proyecto, FX (Fox Extended) dio luz verde a “American Horror Stories”, el spin-off de “American Horror Story” que llegará como una serie de antología semanal que presentará una historia de terror diferente en cada episodio.

Murphy presentó el nuevo programa en una llamada de Zoom con algunos miembros principales del elenco de “American Horror Story”, y aunque aún no hay más detalles sobre la serie, es probable que cuente con la participación de algunos actores del programa principal.

“American Horror Story” es la serie de una hora más larga en la historia de FX y se renovó para una nueva temporada a principios de este año. Sin embargo, debido a complicaciones de producción por la pandemia del coronavirus, la temporada 10 se ha pospuesto hasta 2021. Como esta serie, su spin- off “American Horror Stories” será producida por 20th Century Fox Television.

FX recientemente renovó tres comedias (“Dave” y “Breeders” para la segunda temporada y “What We Do in the Shadows” para una tercera) y parece haber retomado “Always Sunny in Philadelphia” para una decimoquinta temporada.

La compañía confía en que, a pesar de la incertidumbre de la crisis sanitaria, la gran mayoría de sus ofertas nuevas y recurrentes estarán listas en 2021. “No podríamos estar más entusiasmados con nuestra lista de shows nuevos y antiguos programados para el próximo año”, dijo el presidente de FX Entertainment, Eric Schrier.

“Ha sido un momento extraordinario para FX en los últimos tres meses con el lanzamiento de FX en Hulu, que ha transformado nuestro negocio. Creemos que la fuerza continua de nuestra serie original junto con la creciente conciencia de FX en Hulu hará que la marca sea más fuerte, relevante y accesible que nunca", aseguró.